Madagascar: L'équipe d'Air Mauritius, lors de la soirée organisée au Carlton Anosy, vendredi dernier.

«Les derniers travaux liés à l'entretien de cette route datent de la première République de Madagascar», se désole Raymond Randrianarison, chargé de communication de l'association MIMIFA ou «Miara Miezaka ho Fampivoarana». Cette route a été laissée à l'abandon pendant longtemps malgré sa renommée touristique. Car faut-il rappeler que le « Rovan'Antsahadinta » construit sur l'une des 12 collines de l'Imerina a été érigé dans cette localité. «Une fois réhabilitée, cette route devrait contribuer au développement du secteur touristique», rajoute Raymond R. Sans parler de la souffrance des usagers à cause de la nuée de poussière en période sèche, et de la vase en période de pluies. Faut-il également rappeler que des produits agricoles consommés par les Tananariviens sont issus de cette localité. Pourtant, une grande partie de ces produits sont bloqués dans leurs lieux d'origine, toujours à cause du même problème.

