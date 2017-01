Cote d'Ivoire: Grève des fonctionnaires - Kandia Camara demande la reprise des cours

La ville de Yamoussoukro, la capitale politique et administrative, jusque-là calme est depuis la matinée… Plus »

Bien au contraire, les gens sont contents de profiter encore de salaires débloqués pendant 5 ans en plus. Il faut donc que nos camarades sachent demander les raisons pour lesquelles on leur demande d'aller en grève », a-t-elle conclu.

C'est grâce à cette réforme que le veuf aujourd'hui peut avoir droit à une pension de réversion. C'est grâce à cela aussi que l'âge de la retraite a été repoussé à 60 ans voire 65 ans pour d'autres. Et on n'a jamais vu dans ce pays des gens faire une grève parce que l'âge de la retraite a été rallongé.

Et ce que la réforme a pu nous apporter de positif mais aussi ce qu'il y a comme inconvé- nient et qu'on pourra améliorer. Mais en s'asseyant autour d'une table de négociation. Parce que nous ne resterons certainement pas dans la rue pour pouvoir faire nos propositions », a-t-elle expliqué.

Malheureusement, cette main tendue du ministre n'a pas été saisie et depuis plus d'une semaine, nous assistons à un mouvement de grève sauvage », a regretté l'émissaire du gouvernement.

Mais, en tout état de cause, le gouvernement s'est montré très ouvert et le ministre de la Fonction publique avait souhaité, il y a quelques semaines de cela, avoir des échanges avec les différents syndicats qui avaient déjà lancé un mot d'ordre de grève.

