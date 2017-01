Cote d'Ivoire: Pérenniser "Laye Festival" pour la mémoire de Marie Louise Asseu

La ville de Yamoussoukro, la capitale politique et administrative, jusque-là calme est depuis la matinée… Plus »

Elle avait également l'onction et l'apport considérable des cadres et fils de la région de la Mé avec au premier chef le ministre Patrick Achi, nouvellement promu Secré- taire général de la Présidence de la République, par ailleurs président du conseil régional de la Mé. Car, à dire vrai, Malou croyait en ce festival.

« Par Laye festival, je veux faire connaitre ma région. Je veux, à travers ce festival, créer un espace culturel festif qui permettra de valoriser et développer la région », disait-elle au lancement de la troisième édition de cet événement qui s'est déroulé du 11 au 14 décembre 2014 à Adzopé.Véritable espace de sensibilisation contre le Vih-sida, les grossesses en milieu scolaire, "Laye festival" était aussi une plate-forme de promotion des attraits culinaires, de la beauté féminine, etc.

Bien évidemment, si la projection régulière des téléfilms et autres télé-gags dans lesquels elle a joué doit permettre de ne pas jeter Malou très tôt aux oubliettes, il est tout aussi important de sauvegarder "Laye festival". Le Vivre ensemble et le développement local étaient son credo.

