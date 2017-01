Togo: Dialogue et partenariat

Le chef de l'Etat a remercié les pays et les organisations internationales qui accompagnent le Togo dans son combat contre la pauvreté et pour l'ancrage d'une politique sociale ambitieuse avec l'objectif de parvenir à l'émergence d'ici quelques années.

S'agissant de la situation politique, il a rappelé son engagement à renforcer la démocratie. Une démarche volontaire qui passe par la mise en œuvre du programme de décentralisation et la création d'une commission chargée de réfléchir à des réformes institutionnelles et constitutionnelles.

Il a également parlé des périls qui guettent l'Afrique - et le monde - avec la multiplication des attentats et la montée de l'extrémisme.

Le président Faure Gnassingbé a reçu mardi les vœux du corps diplomatique. L'occasion de rappeler les fondements de la politique étrangère de son pays : dialogue et partenariat renforcés pour assurer la croissance et le développement.

Copyright © 2017 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.