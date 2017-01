Gambie: Le président de la Cour suprême se récuse l'examen du recours porté devant la juridiction

Ce porte-parole du président élu avait précédemment annoncé depuis la capitale sénégalaise que « l'investiture du président élu aura bel et bien lieu comme prévu le 19 janvier ». « Le mandat de Yahya Jammeh (actuel président gambien qui refuse de céder le pouvoir, ndlr) finira le 19 janvier, et, à cette date, commencera le mandat du président élu Barrow (... ) Il sera investi et assumera alors sa fonction sans faillir », avait-t-il affirmé.

Au Sénégal voisin où il a été accueilli depuis dimanche par le président Macky Sall jusqu'à son investiture, Adama Barrow a appelé ses concitoyens à « continuer à faire preuve de retenue, à respecter la loi et à ne pas répondre à la provocation », dans une déclaration à Dakar lue par son conseiller, Mai Fatty. Le président élu a assuré de nouveau dans cette même déclaration, qu'il serait en Gambie pour y prêter serment et prendre ses fonctions le 19 janvier.

Réagissant à cette position affichée par le président de la Cour suprême, l'avocat de Yahya Jammeh et du parti au pouvoir, Edward Gomez, a reconnu qu'il ne lui serait pas possible d'obtenir l'injonction demandée avant le 19 janvier. Il a justifié son propos du fait que le président de la juridiction a dit très clairement qu'il « ne pouvait pas se prononcer seul sur ce dossier ».

« Etant donné que cette injonction me concerne en tant que président de la Cour suprême, je me récuse de son examen (... ). Ce recours attendra donc que la Cour suprême soit constituée ou le temps de permettre aux juges d'arriver en Gambie », a déclaré à l'audience lundi Emmanuel Fagbenle, un magistrat nigérian.

