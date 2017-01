Ouganda: Procès Ongwen - La dimension spirituelle de la LRA disséquée devant la CPI

Et, autant lundi l'accusation faisait ressortir les aspects rationnels de l'organisation et des motifs de lutte de l'Armée de résistance du seigneur, autant ce mardi la défense passe beaucoup de temps à éclairer la force spirituelle de Joseph Kony et la dimension idéologique de la LRA. Un mouvement qui se dit chrétien avec à sa tête un chef qui était au départ un guérisseur et quelqu'un qui parle avec les esprits ancestraux.

Depuis ce matin, Tim Allen, professeur d'anthropologie du développement à la London School of Economics, répond aux questions des avocats de Dominic Ongwen. « Joseph Kony était-il un guérisseur spirituel ou quelqu'un qui était possédé par les esprits ? », interroge par exemple Crispus Ayena Odongo qui ajoute : « Est-il possible d'être possédé sans être guérisseur ? De quelle prophétie Joseph Kony a-t-il été capable dans les témoignages que vous avez récoltés ? »

