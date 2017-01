L e nouveau Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est engagé à désamorcer la grève des fonctionnaires en cours en Côte d'Ivoire.

Hier, à l'issue de la passation de charges entre lui et le Premier ministre sortant, Daniel Kablan Duncan, l'ancien ministre d'Etat et secrétaire général de la Présidence de la République a exprimé sa ferme volonté de dialoguer avec les grévistes en vue de trouver des solutions à chacun des problèmes posés par les fonctionnaires ivoiriens.

«Le démarrage des activités de mon gouvernement est marqué par une actualité sociopolitique très dense. C'est le moins qu'on puisse dire.

Je me réjouis du retour au calme au sein de notre armée suite aux évènements de ces derniers jours. S'agissant des revendications sociales des fonctionnaires, le gouvernement est saisi de la question.

Une rencontre se tient entre les ministres en charge de la question et l'intersyndical des fonctionnaires afin d'examiner les différents points de revendication.

Je m'attellerai avec votre soutien, Monsieur le vice-président, et sous la haute conduite du chef de l'Etat à rechercher avec l'ensemble de nos partenaires sociaux et à trouver une solution à chacun des problèmes auxquels ils sont confrontés », a-t-il rassuré. Avant d'exhorter les uns et les autres à des discussions dans un climat de paix et de sérénité.

Car, selon lui, c'est dans le dialogue et la concertation que des solutions seront trouvées aux revendications pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Amadou Gon Coulibaly, après avoir pris avec honneur et responsabilité ses nouvelles fonctions et surtout mesuré leurs poids, s'est voulu rassurant.

«Lors du premier conseil des ministres du nouveau gouvernement, le président de la République a indiqué les grands défis auxquels notre pays est confronté ainsi que les priorités du gouvernement pour l'année 2017. Je m'attèlerai donc avec la nouvelle équipe gouvernementale à traduire ces priorités et orientations en actions visibles avec rigueur et détermination.

Je voudrais réaffirmer mon engagement et celui du gouvernement à relever les défis en vue de réaliser la grande ambition du président de la République de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020 », a-t-il dit.

Après la remise des dossiers des grands chantiers du pays, le vice-président de la République s'est dit convaincu de la capacité de son successeur à la maison blanche du Plateau à être à la hauteur de la mission de conduite et de coordination de l'action gouvernementale à lui confiée par le numéro un ivoirien.

«Je ne doute pas un instant que vous relèverez avec succès les importants défis. Sachant votre parfaite connaissance des différents chantiers ou dossiers ouverts dans le cadre de la mise en œuvre de la grande ambition du chef de l'Etat de faire de notre pays, un pays émergent », a-t-il affirmé.