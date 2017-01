Guinée: Désignation des chefs de quartier - C'est contraire à la constitution, selon Sydia Touré

«Donc voilà notre position et c'est celle que nous défendons et cette position n'a pas varié par le retrait de la partie qui consistait à ce que la majorité obtenue puisse avoir tous les conseillers que Damaro vient de retirer, cela n'a rien à voir avec le problème qui a été débattu. La question fondamentale, c'est sur l'élection des chefs de quartiers ».

Selon M. Touré, il est important que les quartiers soient en dehors des débats politiques «parce que, dit-il, cela peut fortement dégénérer. C'est notre position et on a essayé d'expliquer, cela ne veut pas dire que nous sommes contre ceci ou cela».

Sidya Touré considère que la désignation des chefs des districts et quartiers telle que prévue par le point 2 de l'Accord constitue une violation des lois guinéennes. «Il est dit dans les textes en vigueur que les chefs des quartiers et des districts doivent être élus.

Copyright © 2017 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.