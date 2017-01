Cameroun: Innovation - Charles Ndongo dévoile ses programmes

Le nouveau directeur général de la Crtv vient d'abattre ses cartes.

Une fois de plus, Charles Ndongo n'a pas déçu. Pour qui connaît l'artiste du micro et grand artisan des mots, sa rigueur, son éternel souci de perfectionnisme, sa quête perpétuelle de l'originalité, et les rêves ambitieux qui tourmentent sans relâche sa vision d'un monde meilleur et même pourquoi pas, futuriste de l'audio-visuel, Charles Ndongo n'aura donc, ce jeudi 12 janvier 2017, surpris que ceux qui ne côtoient pas avec une complicité intellectuelle, celui qui, depuis maintenant près de 06 mois, a en charge, le devenir de la Radio et Télévision Nationale (Crtv).

Non, ceux qui n'ont pas véritablement côtoyé d'assez près ce grand homme du monde et des lettres pour échanger de choses, même en apparence futiles, ne peuvent suffisamment comprendre, partager sa folie, cette folie que seuls ont en commun, les génies. Charles Ndongo est un visionnaire ! Rien à voir avec le drone qui n'a cessé de survoler et de filmer toute la cérémonie comme un espion Android. Charles sait tout ce qu'il faut faire pour se faire remarquer dans son travail et marquer des points.

Des trucs à gogo

Pour réaliser sa nouvelle grille de programmes qui comporte beaucoup de nouveautés au niveau des magazines d'actualité et de société, il a travaillé avec l'aide de ses collaborateurs, n'hésitant pas, au besoin, à demander leur avis aux amis, aux personnes qu'il respecte et estime. La grille des programmes de cette année 2017 comporte des variétés de séries télévisées. Le nouveau Dg, tout en octroyant une place de choix aux documentaires propose aussi à ses téléspectateurs des fictions où les téléfilms africains reviennent en force, dont les meilleurs classiques du continent, tout en laissant une place de choix faisant la part belle aux séries africaines, avec un clin d'oeil bien appuyé vis-à-vis des séries camerounaises comme Ville Cruelle ou le Vieux Nègre et la médaille, pour ne citer que ceux-là Toujours dans le chapitre des innovations, la téléréalité, le divertissement ou la talk Infotainment ne sont pas en reste.

Ainsi, les inconditionnels de l'humour pourront désormais se paître de nouveau de l'inénarrable Jean Miché Kankan dans Kankan Forever une oeuvre de l'artiste disparu revisitée 02 décennies après sa triste disparition et remise au goût du jour sous forme de série. Dans le divertissement, la musique se trouve en bonne place, avec 90'Zik, Upbeat ou Decibels, sans oublier les concerts de musique contemporaine, des danses contemporaines, traditionnelles ou originales, sans oublier les danses urbaines le théâtre comme dans « Théâtralement Vôtre », le best du théâtre national mis en scène par le talentueux Ambroise Mbia. Bref, il vaut mieux aller le visionner pour le croire ! Sinon comment décrire Home Land, Environnement et Découverte, Religion, Agriculture et Science ?

Sans oublier Sport, Culture et Société, Current Affairs, Second Hand, Horizon Afrique,Horizon Monde. Et bien sûr, bien sûr, il reste l'indécrottable magazine d'Actualité Actualité Hebdo que présentent Alain Belibi et Ibrahim Chérif, Scènes de presse avec Lucrèce Medou Ndjemba, Press Hour avec Joe Chebonkeng, Globe Watch avec Charles Ebune, C'Politique présenté par Aimé Robert Bihina, Inside the Présidency avec Georges Ewane et Yves Medjo, et dans les débats-reportages enquêtes, Bloc-Notes de Gisèle Neminga, Thematik d'Evelyne Owona Essomba, Beacons of Time, FouFou Foot, Sport Parade, Sport Vision, Tamtam Weekend, Ortho'Gaffe, Bonjour le Cameroun, Hello Cameroun ; entre autres autres. Voici, en clair ce qu'on pourrait appeler en veux-tu, en voilà.

Des invités et partenaires ébahis

Les centaines d'invités amassés autour de la piscine illuminée de l'hôtel Sawa en sont tous restés bouche bée, et Charles Ndongo qui a aussi de ce flair qui fait ces bons hommes d'affaires qui savent flairer la moindre opportunité n'avait pas oublié de mettre dans sa besace, des offres commerciales fort alléchantes pour ces prestigieux partenaires.

La pub, le sponsoring, la médiatisation d'évènements, les communiqués, l'achat d'espace, tout y passe, du pack basique au pack plus, puis le pack maxi et à des prix assez aguichants, avec un abattage de 50% pour la culture, la santé et tout ce qui est du social, le tout pouvant être géré en collaboration avec les stations de radio Centre, Ebolowa, Bertaoua, Ngaoundéré, Garoua, Maroua, Bamenda, Bafoussam, Buéa, Douala, Kousseri, Yagoua ; qui se feront même un loisir de relayer dans les langues parlées du coin telles que Bassa, Bafia, Ewondo, Bulu, Ntoumou, Baya, Kako, Maka, Vonvon, Fufuldé, Haoussa, Mundang, Massa, Balikumbat, Nso, Ngomela, Féfé, Pidjin, Bali, Nkambe Bafang, Aka, Nguiembo, Bamoun, Bakueri, Bakossi, Bafo, Bagnangwe, Douala, Yabassi, Banen, Bakoko, Bakaka, Arabe, Kotoko, Massa, Mozgoum, Toupouri, Foufouldé.

Le choix est là, bien évident, qui, comme l'a dit lui-même Charles Ndongo et ainsi que l'a confirmé peu après le ministre Issa Tchiroma Bakari, amènera la Crtv à se confirmer très bientôt comme le leader de l'audiovisuel non seulement au Cameroun, mais aussi dans la sous-région et pourquoi pas, dans toute l'Afrique ! Mais avec les 110 milliards Cfa allouées en aide à la chaîne de l'audio-visuel pour atteindre et étendre ses objectifs, les manchots et les bras cassés se verraient pousser des ailes ! Alors, imaginer un Charles Ndongo...