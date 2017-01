Burkina Faso: Forum national sur la retraite - Pourvu que les conclusions ne dorment pas dans les tiroirs !

Le procès mettant en cause des soldats de l'ex-Régiment de sécurité présidentielle… Plus »

Il faut souhaiter que de ce forum sortent des mesures fortes et applicables, de sorte à soulager les retraités qui vivent dans leur chair et dans leur âme la galère.

Et d'autres ne jurent que par l'augmentation de l'âge de départ à la retraite dans l'espoir de reculer le plus tard possible cette vie de gueux. Il était donc temps que le gouvernement se penche sur la question du système de retraite.

Quand on pense que certaines pensions trimestriellement servies à certaines catégories de retraités, dépassent à peine ces frais de mission journaliers, l'on peut être tenté de verser des larmes et de tendre les bras vers le ciel pour dire ceci : « qu'ont-ils fait, ces retraités, pour être traités de la sorte ? »

L'objectif poursuivi est de repenser le système de retraite et d'offrir des prestations de qualité. Le fait même d'initier un tel cadre d'échanges et de réflexions sur la question, suppose que le système de retraite en vigueur, présente des insuffisances sur lesquelles il faut se pencher à l'effet de leur trouver des solutions.

