Cameroun: Un parc automobile qui ne rassure

Le premier conduit à un avis favorable des spécialistes ayant effectué l'opération. Dans ce cas, le contrôleur doit remettre un procès-verbal de contrôle et coller un timbre sur le certificat d'immatriculation. Celui-ci indique la date du prochain contrôle. Une vignette est ensuite apposée sur le pare-brise. Dans le cas où le contrôle est défavorable, un procès-verbal indiquant l'ensemble des points défectueux est remis. Un est collé sur le certificat d'immatriculation indiquant la date de la contre-visite. Tant que le procès-verbal n'est pas favorable, aucune vignette ne doit être apposée sur le pare-brise. Il convient de relever que les spécialistes en la matière identifient 124 points de contrôle, dont certains doivent impérativement être soumis à réparation lorsque des manquements sont constatés. Parmi les plus impératifs, l'on peut signaler la direction, les organes mécaniques du véhicule (moteur, boîte, pont, boîte de transfert, circuit de carburant, réservoir de carburant, pompe d'alimentation en carburant... ), la visibilité (pare-brise, rétroviseurs... ), éclairage et signalisation, liaison au sol, système de freinage, équipements (sièges, ceintures, airbag... ), pollution et niveau sonore (bruit du moteur, fumée d'échappement... ).

«Contrôler les véhicules, c'est assurer la sécurité de tous », a-t-on coutume de dire ou de lire dans les centres spécialisés en la matière. En clair, la visite technique a été instituée par les pouvoirs publics camerounais dans un but de sécurité, afin d'éviter que des véhicules ne répondant pas aux normes de sécurité circulent sur nos routes. Faut-il le rappeler, le contrôle technique concerne l'ensemble des véhicules utilisés sur le territoire camerounais. Il s'agit donc de s'assurer de leur bon état technique pour garantir la sécurité des passagers et même, la préservation de notre patrimoine routier. Cependant, Il a souvent été donné de constater que des véhicules disposant de vignettes de visite technique en règle se trouvent dans un état qui laisse à désirer. Deux résultats sont attendus lors des contrôles techniques de véhicules.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.