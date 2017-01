Cameroun: Divine Mbamome Nkendong - « Les fausses vignettes seront détectées »

Le directeur des Transports routiers au ministère des Transports explique.

Malgré la prolifération des centres de contrôle de visite technique, on constate que la plupart de propriétaires de véhicules disposent de fausses vignettes. Quelles sont les actions menées pour éradiquer ces mauvaises pratiques ? Sur haute instruction du ministre de Transports, 42 équipes des officiers de police judiciaires à compétences spéciales ont été mobilisés pour travailler de manière permanente sur le terrain. Ils ont pour rôle de sensibiliser les usagers de la route en vue de les amener à comprendre que la visite technique ne doit pas être fictive. Lorsqu'ils négocient pour obtenir un faux document, en principe, il achète leur mort puisque ce contrôle les met à l'abri des accidents de la route. C'est ce système de contrôle qui donne des informations sur le système de freinage, la suspension, etc. Toujours à ce sujet, le ministre a instruit à tous les délégués régionaux et les brigades d'effectuer des descentes inopinées dans tous les centres pour s'assurer de la performance des équipements puisque cela figure dans leurs cahiers de charges.

Tout cela a pour objectif de venir à bout des fausses cartes de visites techniques et vignettes Malgré l'existence des centres de visite techniques, plusieurs véhicules dangereux continuent de circuler sur nos routes. Comment rendre la visite technique crédible ? C'est pour lutter contre de telles dérives que le ministre vient d'inaugurer un centre de contrôle de visite technique de deuxième génération. Il est considéré comme un centre pilote dans la mesure où il dispose d'un nouveau système de contrôle expérimenté de visite technique basé sur la géolocalisation. Ce qui signifie que ce système confirme la présence effective des véhicules dans les centres de visite technique. Il mettra automatiquement à nu tous ceux qui disposent de cartes fictives. Grâce à ce système aujourd'hui, le procès-verbal de votre visite technique sort avec la photo qui montre que votre véhicule était effectivement dans un centre. Avec son système de contrôle de géolocalisation, la brigade de contrôle de circulation de prévention routière du ministère de Transports va interroger désormais le numéro d'immatriculation du véhicule à partir d'un smartphone ou d'une tablette.

A partir de ces outils, elle disposera exactement du taux d'information sur l'état physique du véhicule. Au cas où le diagnostic ne ressort pas après interrogation, cela signifie que votre véhicule n'est pas passé dans un centre. A partir de là, l'on conclura que la pièce délivrée par le centre est fausse y compris les informations sur le contrôleur qui aura effectué ce travail. C'est une nouvelle application qui va révolutionner et accompagner l'Etat dans ce secteur. Quid des autres centres qui n'ont pas ces équipements de dernière génération ? Le ministre de Transports a créé une plate-forme de concertation permanente qui se réunit tous les trimestres autour de la direction des transports routiers avec les centres de visite technique. Les responsables de ces centres répondent de manière positive à toutes les innovations et ont recyclé systématiquement tous leurs contrôleurs qui interviennent dans la chaîne de contrôle des véhicules. Toutes les innovations que l'Etat mettra en place pour les rendre plus performants seront bien accueillies. Ce sont des promoteurs responsables qui respectent la règlementation en vigueur et sont prêts à accompagner l'Etat dans la mise en place d'un système efficace pour lutter contre les accidents.