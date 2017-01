Ile Maurice: Navin Unnoop brutalisé, son avocat à la rescousse

Le combat mené contre le projet de privatisation du port et les abus dans ce secteur, la réhabilitation de… Plus »

Toutefois, son malheur ne s'arrête pas là. Alors que Navin Unnoop se dirigeait vers les locaux du CCID, il a été «malmené» et «agressé» par des officiers. L'un des policiers en civil, qui était «violent», l'aurait même «traîné» sur la route. Selon Me Sunil Bheeroo, son client est en mesure d'identifier ses agresseurs.

C'est dans une lettre adressée au commissaire de police, ce mardi 17 janvier, que Me Sunil Bheeroo, l'avocat de Navin Unnoop, l'un des dirigeants de la Voice of Hindu, a fait part de son mécontentement Cela, après que son client a été brutalisé par des policiers alors qu'il se rendait au Central Criminal Investigation Department (CCID), lundi 16 janvier, pour déposer une plainte contre ceux qui ont proféré des menaces de mort à son égard et solliciter l'aide de la police.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.