Ile Maurice: Rassemblement à Port-Louis - Aucune charge retenue contre les deux partisans du PTr

Le combat mené contre le projet de privatisation du port et les abus dans ce secteur, la réhabilitation de… Plus »

Par ailleurs, lors de ce rassemblement, l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports Devanand Ritoo s'en est pris à un officier de la Criminal Investigation Division de la Metropolitan Police de la division Sud. Le policier a porté plainte au poste de police des Line Barracks et une enquête a été ouverte.

Mais aucune charge n'a été retenue contre eux. Vinay Lutchmun était représenté par l'homme de loi, Me Akil Bissessur et Iqbal Domun par Me Raj Pentiah.

Ils avaient été arrêtés après des échauffourées au square Guy Rozemont lundi. Et Iqbal Domun, un habitant de Vallée-Pitot âgé de 40 ans, et Vinay Lutchmun, un résident de Poudre-d'Or-Hamlet âgé de 48 ans, devaient comparaître en cour de Port-Louis, mardi 17 janvier.

