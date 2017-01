Ile Maurice: Une Mauricienne en prison pour avoir volé 170 000 livres à une Britannique de 95 ans

Nazneen Chattun, une Mauricienne de 55 ans vivant en Grande-Bretagne, a encaissé 71 chèques au nom d'une pensionnaire.

C'est ce que rapporte le site du journal anglais Evening Standard, dans un article publié lundi 16 janvier. Cela, après avoir obtenu une procuration, ce qui lui a permis de contrôler les comptes bancaires de la victime âgée de 95 ans et de la voler. Toutefois, elle a été arrêtée et a été déclarée coupable du vol de 171 455 livres, entre juin et août 2013, au tribunal d'Isleworth, écopant de deux ans et quatre mois de prison.

De cette somme, l'accusée en a remis 8 000 livres à ses enfants. La police a pu mettre la main sur les 130 000 livres qui restaient sur son compte bancaire.

Payée par le conseil pour s'occuper de la vieille dame

La pensionnaire, une habitante d'Isleworth, a témoigné par vidéoconférence pendant le procès de la Mauricienne, qui était payée par le conseil de Hounslow pour s'occuper d'elle à domicile. Cependant, la nonagénaire a répondu «Je ne sais pas» et «Je ne me souviens pas», à la plupart des questions.

La dame de 95 ans a affirmé ne pas vraiment connaître Nazneen Chattun. «Je connais pas vraiment Naz. Elle a l'habitude de venir tous les deux jours.» D'ajouter que l'accusée avait l'habitude de lui acheter ses provisions et qu'elles se parlaient de temps en temps. Elle n'a rien remarqué d'anormal.

La pensionnaire ne mangeait pas bien

Le pot aux roses a été découvert après que la vieille dame a été transportée à l'hôpital West Middlesex, en février 2012. Les services sociaux ont alors constaté que la pensionnaire était négligée et qu'elle vivait dans des conditions déplorables. Il y avait des fuites dans la maison et pas de chauffage installé. Pis, elle ne mangeait pas correctement et ne se lavait pas.

Lors du procès, Edward Jenkins QC a déclaré que Nazneen Chattun a profité de la vulnérabilité de la vieille dame, qui était une «excellente source d'argent». Selon lui, en agissant ainsi, la Mauricienne a violé la confiance de son employeur et de la victime.