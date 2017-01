Cameroun: Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest - L'appel des évêques du pays

Le communiqué rendu public à l'issue des travaux de leur 40e séminaire annuel tenu à Mamfé.

« Du 7 au 14 janvier 2017, les évêques du Cameroun ont tenu au Centre d'accueil de Mamfe leur 40e séminaire annuel dont les travaux ont porté sur l'approfondissement de l'exhortation apostolique « Amoris Laetitia », et l'examen de la mise en application de l'accord-cadre entre le Saint-siège et l'Etat du Cameroun. Les travaux se sont déroulés sous la présidence effective de S.E. Mgr Samuel Kleda, archevêque de Douala et président en exercice de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun (CENC). La messe solennelle d'ouverture en la fête de l'épiphanie, le dimanche 8 janvier 2017, a été présidée par Mgr Andrew Nkea, évêque de Mamfe.

La cérémonie d'ouverture a eu lieu en présence du préfet du département de la Manyu, des autorités administratives et de nombreux fidèles. Elle a été ponctuée par trois interventions : le mot d'accueil du maire de Mamfe, celui de Mgr Andrew Nkea et enfin l'allocution du président de la CENC qui a saisi l'occasion pour préciser les enjeux dudit séminaire. Les travaux proprement dits ont consisté en l'appropriation de l'exhortation apostolique « Amoris Laetitia ». Trois exposés portant sur les dimensions pastorale, éthique et juridique de cette exhortation, ont été présentés respectivement par les abbés Bertrand Salla, Ernest Timchia Tubuo et Mgr Andrew Nkea. Au terme des échanges qui en sont suivis, les évêques ont donné dans un message des orientations en vue d'un renouvellement et d'une redynamisation de la pastorale familiale et conjugale dans notre Eglise.

Les évêques se sont penchés sur la situation sociale qui prévaut dans les régions du Sud-Ouest et Nord-Ouest. A ce sujet, ils ont rencontré les représentants des enseignants, des avocats, et de la société civile. Les évêques recommandent la poursuite d'un dialogue franc et sincère entre l'Etat et les protagonistes. Ils en appellent au calme, à la non-violence et à la prière pour une solution durable et définitive. Ils demandent que soit récitée en chaque eucharistie une oraison impérée pour la paix dans le pays. Les évêques ont accueilli dans la joie leurs confrères : Mgr Philippe Alain Mbarga (evêque d'Ebolowa), Mgr Emmanuel Dassi Youfang (évêque auxiliaire de Bafoussam) et Mgr Joseph-Marie Ndi Okalla (évêque nommé du diocèse de Mbalmayo). Les évêques ont procédé à la nomination de quelques membres dans certaines commissions épiscopales : 1. Commission épiscopale pour l'œcuménisme et le dialogue interreligieux : Mgr Joseph-Marie Ndi Okalla (membre) 2. Commission épiscopale pour la liturgie et le culte divin : Mgr Emmanuel Abbo (membre) 3. Commission épiscopale pour la vie consacrée : Mgr Philippe Alain Mbarga (membre) 4. Commission épiscopale Caritas-Cameroun : Mgr Emmanuel Dassi Youfang (membre)

Les évêques remercient Mgr Andrew Nkea ainsi que les autorités du département de la Manyu et les fidèles du diocèse de Mamfe pour la parfaite organisation du séminaire, pour l'accueil chaleureux et la générosité débordante qui ont favorisé une atmosphère propice à la réflexion et à la prière. Ce séminaire a été rythmé par les prières et les célébrations eucharistiques durant toute la semaine. La messe pontificale de clôture a été présidée par S.E. Mgr Piero Pioppo, nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, qui a exhorté les fidèles à accueillir les diversités comme des atouts pour consolider leur unité. Le prochain séminaire des évêques se tiendra dans le diocèse de Bafia, du 6 au 13 janvier 2018.

Fait à Mamfe, le 14 janvier 2017, Mgr Benoît KALA secrétaire général