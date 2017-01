Burkina Faso/Gabon: CAN 2017 - Les Etalons se concentrent avant d'en découdre avec les panthères

Dans le cadre de la deuxième journée du groupe A des éliminatoires de la CAN Gabon 2017, les Etalons seront face aux Panthères du pays hôte.

Et c'est dans cette perspective que l'équipe burkinabè continue de se préparer dans la plus grande sérénité sur le terrain de l'Institut national de la jeunesse et des sports (INJS) de Libreville où nous étions le lundi 16 janvier 2017.

Plus que vingt-quatre heures, soit le mercredi 18 janvier, et les Etalons auront droit à une opposition décisive face aux Panthères pour une deuxième journée du groupe A de la CAN 2017.

Pendant que la pression monte dans le camp gabonais où la sérénité a fait défaut lors de la première journée au cours de laquelle, il a été tenu en échec (1 - 1) par des Djurtus de la Guinée Bissau très volontaires, les Etalons continuent de se concentrer sur le terrain de l'Institut national de la jeunesse et des sports (INJS) de Libreville où les Hommes de médias ont eu droit à un quart d'heure, au début de l'entraînement le 16 janvier dernier.

L'ambiance était bien détendue et bon enfant, mélangée bien évidemment au sérieux et à l'abnégation au travail qui a débuté comme à l'accoutumée par une prière avant des ateliers par groupe, pendant que les trois gardiens de but, Hervé Kouakou Koffi, Aboubacar Sawadogo et Germain Sanou bossaient dans un coin du terrain.

Pour l'homme du match Burkina - Cameroun, Sibiri Alain Traoré, il n'y a pas de doute à se faire sur la forme du groupe même si la première rencontre a été quelque peu difficile.

Il avoue que face aux Panthères, ce sera encore plus difficile surtout, tout en relevant le facteur du pays organisateur qui aura son public avec lui, de même que l'aspect arbitrage dont il faut tenir compte.

C'est dans ce sens que Alain Traoré indique qu'il faut bien se préparer et rester focalisé sur ses objectifs parce qu'une victoire leur permettra de voir plus loin.

Son partenaire et gardien de but, Hervé Kouakou Koffi, qui a fait un superbe match contre le Cameroun, abonde dans le même sens en soulignant qu'ils doivent davantage se concentrer dans le travail, parce que c'est un match important pour la qualification.

Bertrand Traoré, qui revient de blessure et qui n'a pas été flamboyant lors de la première journée, fait savoir qu'il retient du positif du match face aux Lions indomptables, et espère retrouver toutes ses sensations face au Gabon dont il dit qu'il sera hyper motivé avec un véritable soutien qu'est son public.

Mais pour lui, tout va se jouer sur le terrain tout en relevant qu'il y a une revanche contre cet adversaire qui avait pris le dessus à la CAN 2015 en Guinée Equatoriale par 2 buts à 0.