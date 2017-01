Cameroun: Préoccupations des enseignants anglophones - Les recommandations transmises au PM

Le communiqué rendu public par le président du Comité interministériel ad hoc à la suite de la seconde phase des discussions la semaine dernière.

« Le Professeur Ghogomu Paul Mingo, directeur de Cabinet du Premier ministre, chef du gouvernement, président du Comité interministériel ad hoc chargé d'examiner et de proposer des solutions aux préoccupations soulevées par les syndicats des enseignants anglophones, porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que les travaux de la deuxième session ordinaire dudit Comité se sont tenus à Bamenda les 12 et 13 janvier 2017.

Au cours de cette session, les 20 points soulevés par les syndicalistes du sous-système éducatif anglophone ont été examinés avec sérieux, rigueur et objectivité par l'ensemble des participants, dans une atmosphère empreinte de convivialité et de fraternité.

Les conclusions de ces travaux techniques sont déjà soumises à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour la très haute sanction de S.E. Monsieur le président de la République, chef de l'Etat.

Toutefois, en dépit de l'analyse méthodique, rigoureuse et exhaustive de l'ensemble des points inscrits à l'ordre du jour, sur proposition des syndicalistes, le communiqué consacrant la levée du mot d'ordre de grève n'a pas été signé, malgré l'insistance des représentants des parents d'élèves et des promoteurs d'établissements qui, lors des travaux, ont fortement appelé à la reprise des cours. Cette situation hautement préjudiciable est le fait de certains syndicalistes intransigeants. Ceux-ci ont exigé l'examen préalable des sujets sans rapport avec les problèmes relatifs au sous-système éducatif anglophone.

En effet, les syndicats ont sollicité la libération inconditionnelle de tous les gens interpellés au cours des derniers évènements dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, et ont exprimé leur option pour une fédération à deux Etats, dans la gestion des affaires publiques.

Le président du Comité rappelle que, s'agissant de la fédération, le président de la République a souligné, dans son message à la Nation, le 31 décembre 2016, que la forme de l'Etat était non négociable.

Le président du Comité ad hoc rappelle que le gouvernement a déjà tenu compte de plusieurs revendications récentes formulées par les syndicats du système éducatif camerounais. Il est loisible de le constater à travers les décisions fermes suivantes: recrutement spécial, imminent, de 1 000 enseignants bilingues (mathématiques, sciences, technologies, french); intégration prochaine de la première vague des instituteurs contractuels du cycle primaire et des professeurs contractuels du cycle secondaire; octroi, aux établissements privés des cycles primaire et secondaire, d'une dotation additionnelle de deux milliards de F CFA en guise de subventions pour l'année scolaire 2016/ 2017; organisation, en 2017, du Forum National de l'éducation en cours de préparation au sein de la Commission interministérielle chargée d'examiner et de proposer des solutions aux problèmes concernant l'ensemble du système éducatif camerounais.

Les recommandations faites par rapport à toutes les autres questions techniques sont d'ores et déjà transmises à l'attention de M. le Premier ministre, chef du Gouvernement.

Le président du Comité ad hoc remercie tous les membres du Comité ad hoc qui ont œuvré, avec sincérité, patience et objectivité, à l'examen complet des points inscrits à l'ordre du jour. Ce travail est, aujourd'hui, terminé !

Le président du Comité ad hoc condamne avec la dernière énergie, ceux qui prennent en otage les élèves et les étudiants, pour des objectifs politiques, nonobstant le droit à l'éducation qui est une importante prescription de notre Constitution.

Le président du Comité ad hoc réitère la ferme détermination du gouvernement à poursuivre le dialogue sur les questions relatives à l'amélioration de la qualité du système éducatif camerounais (sous-systèmes anglophone et francophone), dans le cadre de l'instance statutaire créée à cet effet, le 8 novembre 2016, par M. le Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

Le Gouvernement demande

(1°) aux syndicalistes de lever le mot d'ordre de grève ; et

(2°) aux parents des élèves et étudiants inscrits dans les écoles, collèges, lycées, Universités du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, aux syndicalistes et responsables des établissements scolaires ou universitaires publics ou privés de ces deux régions, d'autoriser les élèves et étudiants à rejoindre, dans les meilleurs délais, les salles de cours.

L'Etat assurera avec efficacité la sécurité de la jeunesse scolaire et universitaire du Cameroun, tout comme il garantit celle de tous ceux qui, Camerounais ou étrangers, vivent dans notre pays. L'Etat est également disposé, comme par le passé, à améliorer constamment et dans le respect des normes académiques universelles, la qualité et le rayonnement du système éducatif camerounais. »

Fait à Yaoundé, le 16 janvier 2017

Le président du Comité ad hoc,

(é) Pr. GHOGOMU Paul MINGO