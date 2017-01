Il a aussi demandé de condamner Ouédraogo Madi, Zallé Mahamadi, Ouédraogo Cheick Alassane dit Ladji à une peine d'emprisonnement de 20 ans chacun. Et ordonné la confiscation des scellés au bénéfice des forces armées nationales et de décerner mandat de dépôt contre les condamnés.

Selon l'article 190 du code de justice militaire, constitue un complot militaire toute « résolution d'agir concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs individus » et « ayant pour but de porter atteinte à l'autorité du commandant d'une formation militaire, d'un aéronef, d'un navire militaire, ou à la discipline ou à la sécurité de la formation ou de l'aéronef ».

Enonçant les peines, le ministère public a demandé d'acquitter Manboné Nongba Alexis au bénéfice du doute, pour les faits de détention illégale d'armes à feu ou de munitions, déclaré établis en faits et droit les faits de détention illégale d'armes à feu et de munitions à l'encontre de Sawadogo Ousmane, Guira Sibiri Gilbert, Sanou Bakary, Yiougou Abdoul Aziz, Ouédraogo Cheick Alassane dit Ladji, Zallé Mahamadi, Haro Athina, Da Sassan, Gansonré W. Jean Charles.

Dans son réquisitoire, le ministère public a déclaré que les co-accusés Da Sassan, Sawadogo Ousmane, Sanou Bakary, Yiougou Abdoul Aziz, Guira Sibiri Gilbert, Mamboné Nongba Alexis, Ouédraogo Cheick Alassane dit Ladji, Zallé Mahamadi, Haro Athina et Gansonré W. Jean Charles, sont coupables des faits qui leur sont reprochés, à savoir la détention illégale d'armes à feu et de munitions.

Le Caporal Ouédraogo Madi et compagnie sont-ils coupables de détention illégale d'armes à feu ou de munitions, d'association de malfaiteurs, subsidiairement de complot militaire ? C'est la question à laquelle le ministère public et les avocats de la défense ont répondu le 16 janvier dernier.

Le procès mettant en cause des soldats de l'ex-Régiment de sécurité présidentielle (RSP), en l'occurrence le caporal Madi Ouédraogo et compagnie, suspendu depuis le 12 janvier 2017, a repris son cours.

