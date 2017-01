Afrique: Cheikh Ndoye, milieu des «lions» - «Le Zimbabwe a tenu en echec l'Algérie, mais ne nous inquiete pas»

«Le match d'hier (Ndlr : dimanche) est derrière nous. Il faut prendre match par match. Le plus important maintenant c'est le match qui se profile devant nous face au Zimbabwe après une victoire difficile contre la Tunisie. On peut dire Alhamdoulilah. On se projette déjà sur le prochain match. Nous avons gagné parce qu'on en voulait plus qu'eux. Dans un match de football, il y a des temps forts mais aussi des temps faibles.

C'est la victoire qui compte parce qu'on avait besoin des trois points pour aller de l'avant. Toutefois, il faut noter qu'il n'y aura pas de matches faciles dans cette compétition. On a beaucoup subi en seconde période mais ce n'est pas inquiétant parce que cela fait partie du football. C'est normal que l'adversaire domine la 2ème mi-temps et pousse parce qu'on mène 2-0. On va travailler pour éviter de ne pas être dominé autant. Heureusement, on a été solides derrière et on n'a pas encaissé de buts. Ce n'était pas facile mais on a pu gérer ce temps faible qui n'était pas en notre faveur.

Personnellement, je n'ai pas encore regardé le match du Zimbabwe. Par rapport aux infos que j'ai eues, c'est une bonne équipe qui nous ressemble dans le jeu. On verra le jour-j.

Le Zimbabwe a certes tenu en échec l'Algérie mais on n'est pas du tout inquiet. J'ai confiance à mes partenaires. Nous sommes des compétiteurs et nous avons besoin de jouer. On est un groupe de 23 joueurs et ça va vite. On joue tous les quatre jours et on aura donc besoin de tout le monde. Il faut rester concentré et prêt».