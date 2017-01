Afrique de l'Ouest: Crise en Gambie - La verite sur «l'éxil» de barrow à Dakar

Le Sénégal, qui a débuté sa CAN 2017 avec une victoire face à la Tunisie, a pris ses… Plus »

Notre source indique que c'est suite à un briefing avec son cabinet de la State House que Jammeh change d'attitude et se braque. Le président Gambien a d'ailleurs cherché à joindre désespérément la présidente du Libéria, certainement en audience de compte-rendu avec Adama Barro à cet instant. Notre source pense que l'entourage proche de Yaya Jammeh (essentiellement les militaires) était réticent à un départ de Barro par «crainte de le voir affuter ses alliances et ses soutiens à l'étranger». Son entourage ayant réussi à le convaincre «de ne pas laisser filer Barro», Jammeh joint le président Buhari à travers son ministre des affaires étrangères pour lui délivrer un message clair : «si vous l'emmenez avec vous, gardez-le, mais il ne rentrera pas à Banjul».

« Sans se démonter », précise notre source, «Ellen Johnson Sirleaf tente la parade et indique à Jammeh que c'est une proposition que sa délégation enregistre. Et dans la foulée, la présidente du Libéria demande à Jammeh de souscrire à l'idée de les laisser repartir avec Barro pour discuter de cette proposition avec l'ensemble des chefs d'Etat réunis à Bamako »

Des sources qui retracent les minutes des audiences renseignent que le président Gambien n'a même pas attendu le propos liminaire du médiateur, qu'il leur a dit : «si c'est pour me faire votre offre d'asile au Nigéria, je n'en veux pas. Et je le dis devant témoins, je n'en suis pas demandeur».

Derrière les apparences de discussions cordiales, l'audience a été des plus heurtées entre le président Gambien et ses hôtes de la sous région.

On en sait un peu plus sur l'audience de la « dernière chance » de vendredi dernier, à Banjul, entre le médiateur Mohamed Buhari du Nigéria et sa délégation de la CEDEAO d'une part et d'autre part Yaya Jammeh que les premiers nommés ont tenté de raisonner pour rendre le pouvoir à Adama Barro, dans une ultime tentative.

En plus, la médiation de vendredi dernier a été une des plus houleuses, puisqu'après avoir vexé Buhari dont le pays a offert à Jammeh l'asile, le numéro un gambien s'est même permis d'informer la délégation de médiation de son intention de confier le pouvoir, au soir du 19 janvier, à une transition conduite par sa Vice-Présidente, Aïssatou Ndiaye Seydi

L'entourage de Jammeh(essentiellement les militaires) qui était réticent au départ de Barro pour le Mali par «crainte de le voir affuter ses alliances et ses soutiens à l'étranger», a réussi à braquer le président sortant. Ce dernier intime l'ordre au chef d'Etat démocratiquement élu de ne plus poser les pieds en Gambie. Jammeh agite même la menace de poursuivre Barro pour «haute trahison» au cas où il se mettrait à dénigrer la Gambie à l'étranger.

