Egypte: Le Caire, « La victorieuse » s'essouffle

Le Caire est l'une des plus grandes villes d'Afrique et du Moyen-Orient. Avec une démographie galopante et un trafic automobile intense, la capitale égyptienne grouille de jour comme de nuit. Mais avec ses autoroutes, échangeurs et tunnels de dernière génération, ses jardins publics biens entretenus et ses immeubles qui côtoient les nuages, le Caire reste l'une des plus belles villes d'Afrique et du monde Arabe. Invités à prendre part à la 48e session de formation des jeunes cadres journalistes par l'Union des journalistes africains (Uja) en partenariat avec le ministère égyptien de l'Information, nous avons eu la chance de découvrir l'Egypte, la vieille civilisation, dans ses coins et recoins. Carnet de route !

La montre affiche 04h 30 du matin lorsque l'hôtesse de l'air annonce l'atterrissage de l'avion sur le tarmac de l'aéroport international du Caire. « Il fait moins de 15° dehors », prévient-elle avec toute la courtoisie qui s'attache à la pratique de cette profession. Les voyageurs se bousculent dans les cabines bagages pour sortir les pull-overs et autres habits lourds. La fraicheur du Caire n'a rien à voir avec celle de Dakar. Elle est plus intense à tous les points de vue laissant même parfois tomber quelques gouttes d'eau de pluie. Pas de passerelle de débarquement pouvant permettre de rejoindre directement le terminal. Sous les ailes de l'avion, deux bus s'y sont préposés pour recueillir les passagers. Après les formalités d'entrée, qui ont un peu pris du temps, un monsieur qui tient une pancarte sur lequel est collé notre photo et nom complet nous fait signe avec un petit sourire au coin des lèvres. « C'est bien M. Seck, veuillez me suivre, je suis chargé de vous conduire à votre hôtel », nous dit-t-il dans un français bricolé. A peine monté à bord du minibus, le muezzin appelle les fidèles à rompre le sommeil pour honorer la première prière de la journée dans la religion musulmane, celle que suit la majorité des Egyptiens.

Mais en réalité, Le Caire ne dort jamais. Ici, la nuit est domestiquée et libérée des contraintes de l'obscurité. La ville est éclairée et ouverte à la circulation. Les Cairotes vaquent tranquillement à leurs préoccupations. Au fur et à mesure que le véhicule roule, le jour et la nuit s'embrassent pour enfanter l'aurore. Ces lueurs du petit matin commencent à donner aux choses leurs véritables contours. Les autoroutes, les échangeurs, les ponts, les jardins publics bien entretenus, les jets d'eau, les vieux bâtiments, les gratte- ciel, les panneaux publicitaires électroniques etc. donnent déjà une idée du degré d'urbanisation de cette agglomération où dorment environ 25 millions d'âmes, presque le double de la population sénégalaise. La ville du Caire, aussi appelé « Al-Qahira » qui signifie en Arabe « La victorieuse », est la deuxième plus grande ville d'Afrique derrière Lagos et la ville la plus peuplée du Moyen-Orient. Située au nord de l'Egypte, elle est érigée sur les bords et les îles du Nil. D'ailleurs, a-t-on l'habitude de dire : « sans le Nil, l'Egypte serait un désert », ou encore « l'Egypte, un don du Nil ».

Embouteillage monstre

A peine plongé dans une profonde imagination de ce que sera le Caire « debout », le bus se gare devant un grand bâtiment peint en blanc avec des bandes vertes. Des militaires armés jusqu'aux dents assurent la sécurité des lieux. « Nous sommes arrivés à l'hôtel Dar El Mudaraat. C'est ici que vous serez logés durant tout votre séjour au Caire. Retenez bien le nom de l'avenue : elle s'appelle Salah Salem », nous informe le monsieur qui ne se détache presque jamais de sa cigarette. Comme beaucoup d'Egyptiens d'ailleurs. Il descend ensuite du bus pour aller échanger avec le préposé à la réception de l'hôtel pendant un moment avant de revenir vers nous. « C'est bon, j'ai expliqué au gars, vous pouvez y aller maintenant. On se donne rendez-vous samedi pour la cérémonie d'ouverture », lance-t-il avant de regagner sa place dans le véhicule pour une destination inconnue. Les formalités liées à l'hébergement remplies, le sommeil profond qui nous guette depuis des heures nous jette dans les bras de Morphée...

L'aiguille de la montre s'est fixée sur le chiffre 11 (11 heures locale) lorsque la voix du muezzin retentit une seconde fois derrière la fenêtre de la chambre d'hôtel. Le réveil a été aussi brutal que le coucher, bien sûr après un bon somme réparateur. On se demande de quelle prière s'agit-il à cette heure de la journée ? La réponse est trouvée plus tard : elle correspond à la prière de « Tisbar » au Sénégal effectuée entre 13 h 30 et 14 h 30. Entre l'Egypte et le pays de la Téranga, il y a un décalage horaire de deux heures. Bain pris à la va-vite, on file directement au restaurant où nous attendait un confrère du Gabon, pour le petit déjeuner. « Tu n'auras pas ton café Touba ce matin, il faut s'adapter à ta nouvelle situation », taquine-t-il. Pour avoir aussi fait sa formation au Centre d'étude des sciences et techniques de l'information (Cesti), il connait le rapport que beaucoup de Sénégalais entretiennent avec le café Touba. Après le repas, direction vers le premier contact avec le Caire « debout ».

En cette matinée du vendredi, l'activité économique tourne bien, malgré qu'il soit décrété jour férié en Egypte. Ça grouille de partout. Les Cairotes se sont remis de leur court sommeil. Les ruelles sont envahies par les marchands ambulants et autres vendeurs. Les routes obstruées par les véhicules. Les embouteillages sont un casse-tête pour les habitants du Caire. Les vastes autoroutes, les nombreux ponts et échangeurs et les belles chaussées n'y peuvent rien. Les routes sont bouchées en permanence et parfois, jusqu'à la tombée de la nuit. Le trafic au Caire est plusieurs fois plus intense que celui de Dakar. Malgré le fait que la capitale égyptienne soit de loin mieux lotie en infrastructures routières. Le parc automobile, bien que vieillissant, est très bien fourni avec des marques de véhicules de plus en plus rares dans la circulation de la capitale sénégalaise. Pourtant, les statistiques montrent que l'Égypte en général, avec une population de plus de 90 millions d'habitants, affiche un taux de voiture par habitant extrêmement faible (7,5 millions de véhicules, selon des données au premier semestre 2014). Et en 2015, c'est seulement 211 000 nouvelles voitures qui étaient attendues, et environ autant de camions et d'autobus. En même temps, en termes de potentiel industriel, le secteur automobile égyptien occupe la troisième place sur le continent africain, après le Maroc et l'Afrique du Sud. Pour le cas spécifique du Caire, on enregistre officiellement environ 3,3 millions de voitures. Mais l'intensité des embrouillages laisse croire qu'il y en a plus.

Cité de production médiatique : L'Egypte antique en mode « trompe l'œil »

Les civilisations pharaonique, gréco-romaine et islamique ont laissé en Egypte des empreintes indélébiles. Mais aujourd'hui avec la modernisation et le boom démographique, il est de plus en plus difficile de faire revivre ces périodes historiques à partir de leurs places réelles. C'est pour contourner ces obstacles que la Cité de production médiatique a été érigée au Caire.

Après plusieurs détours sur un terrain partiellement occupé, le bus se gare brusquement au milieu d'une ruelle. Amr El Sawy, un spécialiste en Relations internationales et guide du jour se lève et se dirige à grandes enjambées vers un site sobrement aménagé. « Ici, c'est la place mythique où Gamal Abdel Nasser avait prononcé son discours sur la nationalisation du canal de Suez», laisse-t-il entendre. Des questions taraudent les esprits des journalistes. L'histoire a enseigné que cet évènement qu'il raconte s'est déroulé à Alexandrie et non au Caire où nous sommes. Mais avant que le doute ne s'installe définitivement dans les têtes, il remet les choses à leur place. « Ceci n'est qu'une représentation authentique d'une réalité qui s'est déroulée à Alexandrie pour les besoins des tournages de films », clarifie-t-il avec le sourire à la bouche.

Bienvenue à la Cité de production médiatique égyptienne, le symbole de l'industrie cinématographique du pays pharaonique. La civilisation moderne et le temps ont changé les traits de la vie sociale et les styles architecturaux dans nombre de lieux qui ont des liaisons avec l'histoire de l'Egypte, qu'elle soit politique, culturelle, économique. Aussi le boom démographique dans les grandes villes comme Le Caire et Alexandrie ne facilitent pas le tournage de certains films dans leurs places réelles. C'est pourquoi, selon M. Sawy, cet espace a été créé pour faire revivre les périodes historiques de l'Égypte avec les détails de son architecture et de sa vie antique. Ainsi, 15 zones ouvertes au tournage ont été créées dans cette la cité. Parmi celles-ci la zone d'Alexandrie, la zone islamique, la zone pharaonique, la zone de la rue de Emda Eddine, la maison de la Nation, le Garden city, la zone militaire, la zone populaire etc. « Chaque zone représente une étape culturelle, historique, architecturale exceptionnelle. Leur conception souple et flexible fait qu'on peut y apporter des changements à tout moment. Les façades mobiles offrent la possibilité de les manipuler selon les besoins du tournage et à peu de frais », explique le guide.

Dans la région pharaonique bâtie sur 165.000 m2, on retrouve la cité de Tell El-Amarna, une reproduction similaire à celle construite sous le règne d'Akhenaton et détruite après sa mort par les prêtres du temple d'Amon. « Cette reproduction offre aux jeunes générations la possibilité de mettre une image sur un site historique qu'il ont appris dans les livres », estime le guide. Il est aussi repris dans cette région pharaonique « la voie des béliers », les deux palais du roi, sa résidence politique y compris ses murailles et ses portières, un pont qui relie les deux palais etc.

Des studios de haute technologie

L'ensemble de cette cité médiatique, qui reflète à bien des égards, l'expertise égyptienne en matière de cinématographie, est bâtie sur une superficie de 3 millions de m2 à 30 km du centre-ville du Caire et 10km des pyramides de Gizeh, sur la colline du 6 octobre. Des montages ont été faits sur des échafaudages en béton et des supports de plomb. « Baignée dans un climat tempéré été comme hiver, la cité est également favorisée par un ciel qui la plonge dans une lumière continue et appropriée au processus de productivité pendant le tournage », soutient M. Sawy. Des espaces sont aussi réservés et mis à la disposition des réalisateurs et ingénieurs de décor afin qu'ils puissent donner libre cours à leur imagination pour construire de nouveaux décors en cas de besoins.

Des studios dotés d'équipements sophistiqués au nombre de 29 y sont aussi installés sur une superficie de 100.000 m2. Ces studios permettent tous les genres de tournage : des drames, des programmes de variétés, des films cinématographiques etc. Certaines chaines de télévision y ont même loué des plateaux pour leurs émissions. « Ces studios (grands et petits) se caractérisent par leurs équipements techniques digitaux. Les plus importants sont les caméras équipées en lentilles de différentes dimensions, les effets visuels et ordinateurs pour le sous-titrage, les unités de visionnage, les réseaux d'éclairage d'images » explique M. Sawy.

Le Vieux-Caire, carrefour des trois religions révélées en Egypte

Le savant Cheikh Anta Diop l'a scientifiquement démontré et c'est aujourd'hui connu de tous, l'Egypte est le berceau de la civilisation. Mais ce que beaucoup ignore peut-être, est que le pays pharaonique est aussi un pays où le dialogue des religions a toujours été une réalité. Le vieux-Caire où quartier copte en est une preuve tangible. Dans un espace réduit, les trois religions révélées que sont le Judaïsme, le Christianisme et l'Islam se côtoient sans heurts. Le quartier copte, avec sans architecture unique est l'un des sites les plus visités en Egypte. Immersion !

Des Latinos, des Européens, des Maghrébins, des Africains noirs, des écoliers, des lycéens se bousculent tous au poste de contrôle de police. Un vieux brigadier est ce matin aux manettes. A l'aide d'un détecteur de métaux, il s'assure qu'aucun visiteur n'a par devers lui une arme ou un quelconque objet en fer. « Le contexte de menace terroriste oblige à durcir les contrôles », rassure un de nos accompagnateurs. « Bienvenue au quartier copte», enchaine infatigablement l'homme de tenue à ceux qui ont montré patte blanche. Cette étape dépassée, il faut ensuite s'engager sur une pente prolongée par une longue allée où sont exposés sur les deux côtés des objets qui rappellent bien l'Egypte antique : des représentations de pyramides, des portraits d'anciens rois, des objets d'art coptes, des pendentifs etc.

Au bout de ce boyau, le quartier copte ou vieux-Caire, cloitré dans les fortifications de la Babylone chrétienne sur les ruines de la ville de Fostat (ancien nom du Caire), laisse paraitre ses merveilles : églises, synagogue et mosquée d'une architecture unique. Le quartier copte est l'une des attractions au Caire. Dans ce complexe religieux, toutes les trois religions révélées sont représentées par des lieux de culte qui datent de l'antiquité: le Christianisme, le Judaïsme et l'Islam. « Est-ce que depuis que vous êtes en terre égyptienne, vous avez l'expression qu'il y a un problème entre les religions ? » essaie de draguer notre guide Hafiz, avant de répondre à sa propre question : « je pense que non, l'Egypte est un pays très tolérant contrairement à ce que beaucoup de personnes pourraient penser».

Près des anciens remparts romains, se trouve l'église Saint Serge. Vue de l'extérieur, elle est d'une simplicité spartiate. On pourrait même passer devant sans s'en rendre compte. Il faut descendre quelques marches pour accéder à l'entrée. Une fois à l'intérieur, on découvre l'une des merveilles de l'architecture paléochrétienne égyptienne. L'église est divisée en 3 nefs par deux rangées de six colonnes, division tripartite qui se retrouve dans le sanctuaire. Selon notre guide, les colonnes étaient à l'origine rehaussées de peintures représentant les apôtres, dont il subsiste quelques vestiges, sauf une.

En effet, les 11 colonnes sont en marbre et une, est en granit rouge. Cette dernière symboliserait Judas qui aurait facilité l'arrestation de Jésus par les grands prêtres de Jérusalem. L'église aurait été construite au-dessus de l'abri dans lequel la sainte famille aurait trouvé refuge durant sa fuite en Egypte. D'ailleurs un espace d'environ 3 mètres carrés bien clôturé et interdit d'accès est présenté comme le lieu de cache. A en croire Hafiz, l'église est dédiée à deux martyrs de la fin du 3e siècle : les soldats Sergius et Bacchus d'El-Rasafah, morts en Syrie durant les persécutions de Maximien. Elle joua un rôle important dans l'histoire des coptes d'Egypte puisque plusieurs de leurs patriarches y furent élus du 7e au 11e siècle.

Plus loin, sur la rue Mar Girgis se dresse majestueusement l'église Sainte-Marie ou « Eglise suspendue ». Elle est bâtie au sommet de la tour de l'Eau de la Babylone romaine. On y accède en escalant des escaliers très raides derrière une petite cour où se regroupent souvent des visiteurs pour immortaliser le moment. A l'intérieur, des cloisons incrustées d'ivoire dissimulent trois autels. Une chaire se dresse majestueusement au centre. Elle est soutenue par 13 colonnes représentant le Christ et ses disciples, dont la plus sombre symbolise Judas. Selon le guide, elle fut construite au 7e siècle lors de l'introduction du christianisme en Egypte. Mais elle a été réhabilitée plusieurs fois. Cette église est l'un des monuments les plus prestigieux pour les chrétiens du pays pharaonique et du monde entier.

Lieu d'adoption de Moïse

De l'autre côté, la synagogue de Ben Erza, le temple juif le plus ancien du Caire, attire toutes les attentions. Constituée de deux étages, elle est unique par son architecture chrétienne, ses arabesques islamiques et ses ornements juifs. A l'intérieur, le décor est magnifique avec des colonnes en marbre et des couronnes. Ce lieu de culte serait construit à l'endroit où la fille du Pharaon de l'époque aurait recueilli Moïse dans un panier. Le prophète Moïse aurait aussi grandi dans ce même lieu.

Carrément isolée mais toujours dans le vieux-Caire, la mosquée Amr Ibn Al-As, la première du Caire et de toute l'Afrique, selon notre guide, est aussi très prisée par les visiteurs. Pour y accéder, il faut d'abord se déchausser comme le veut la tradition musulmane. A l'entrée, à droite, un vieil homme se charge de garder les chaussures et de donner une couverture aux femmes qui n'ont pas une tenue adéquate moyennant quelques Livres égyptiennes à la sortie. Bien qu'elle ne garde aucune trace du bâtiment d'origine, cette mosquée reste une des merveilles d'Egypte. Elle frappe par sa simplicité. Construite en 642 au lendemain de la conquête de l'Egypte par Amr Ibn Al-As dont elle porte le nom, la mosquée comprend une large cour où sont édifiée des fontaines pour ablution. « Avant d'être musulmane, l'Egypte était d'abord chrétienne. D'ailleurs ce sont ces derniers qui ont appelé les Arabes pour qu'ils leur viennent en aide parce qu'ils étaient persécutés par les Romains. Ce service était gratuit pour ceux qui voulaient bien suivre l'Islam et payant pour ceux qui préféraient rester chrétiens. C'est comme cela que la majorité des Egyptiens sont devenus des musulmans », précise notre guide. Tous ces lieux de culte sont entretenus gratuitement par les habitants du quartier qui se sont organisés.

Commerce, service, escroquerie... La vie s'organise aux pieds des pyramides de Gizeh

Loin de ce qu'on pouvait imager, au-delà de l'aspect touristique, c'est toute une vie qui s'organise aux pieds des pyramides de Gizeh, en Egypte. Le commerce et l'offre de service y sont très développés. Mais attention, les escroqueries et autres types d'arnaques y sont aussi menu courant. Ce qui n'affecte nullement la valeur architecturale de ces monuments vieux de plus 4000 ans.

Au milieu d'une saillie de chaine libyque, sur un plateau de calcaire, se dresse majestueusement la pyramide de Khéops, surplombant la vallée du Nil. Près d'elle, deux autres y rivalisent : les pyramides de Khéphren et de Mykérinos. Ces chefs-d'œuvre architecturaux de Gizeh ou Gisa sont à 25 Km seulement du Caire. Pourtant, on les imaginait très loin de la capitale égyptienne, en plein désert, dans un milieu où il n'y a aucune vie. D'ailleurs, toutes les dispositions avaient été prises par les stagiaires pour parer à cette éventualité. De l'eau aux casquettes en passant par les boissons sucrées et lunettes de soleil, rien n'est laissé en rade. Mais à l'arrivée, ces pyramides, classées patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1979, sont seulement à quelques encablures des dernières habitations du Caire. Elles tiennent leurs noms des anciens pharaons d'Egypte : Khéops, Khéphren et Mykérinos dont elles sont les tombeaux. L'histoire raconte qu'à l'époque médiévale, Gizeh était le nom donné à un petit bourg situé en face de la ville de Fostat (ancienne appellation du Caire). Mais aujourd'hui, avec l'expansion tentaculaire de la capitale égyptienne, ce village a été complètement englouti par la mégalopole au point qu'il est devenu une banlieue riche du Caire.

Sous les pyramides, c'est un véritable système qui est mis en place. Mais avant de percer le mystère, il faut d'abord traverser le poste de police de l'entrée où les visiteurs sont soumis à un intense contrôle. Plus loin, une autre barrière y est érigée. C'est l'endroit où les tickets d'entrée sont vendus. Cette étape franchie, on a en face les pyramides des rois de la 4e dynastie par ordre chronologique et par taille décroissante. Ainsi, apparait sans intermédiaire, la pyramide septentrionale, la plus ancienne et la plus grande, appartenant au roi Khéops, celle du centre à Khéphren et la dernière, plus modeste, à Mykérinos. Un confrère du Niger qui jusqu'ici semblait avoir la langue épaisse finit par lâcher face à cette œuvre titanesque : « C'est incroyable ». Et de s'émouvoir : « cela veut dire qu'il y a plus de 4500 ans de cela, des hommes avaient l'intelligence de construire une telle œuvre ».

Plus on avance, plus on a l'impression qu'elles deviennent plus grande. Aux pieds des pyramides, l'ambiance est à son paroxysme. Des hommes et femmes de toutes couleurs de de toute nationalité s'y télescopent. Chacun, ce qui l'intéresse.

Les pyramides, un gagne-pain

Les plus jeunes prennent le maximum de photos qu'ils partagent instantanément avec leurs amis sur les réseaux sociaux tandis que certains adultes se sont plongés dans une profonde méditation. C'est le cas de Bernard, un Français venu visiter la première fois l'Egypte. « Je me demande avec quels moyens les ouvriers ont pu transporter, puis remonter les blocs de pierres jusqu'à cette hauteur quand on sait qu'à cette période, la technologie n'était pas encore tellement développée », s'interroge-t-il, avant de conclure : « c'est vraiment impressionnant ». Bernard a les mêmes préoccupations que beaucoup de visiteurs des pyramides de Gizeh. Rien que pour la grande pyramide de Khéops, elle est composée de 1.030 blocs de granit transportés sur une distance de 900 km ; et chaque bloc pèse entre 12 et 17 tonnes. Les constructeurs ont aussi utilisés plus de 2 millions de blocs de calcaire qui pèsent chacun au moins 2,5 tonnes.

Mais le jeu en vaut la chandelle. Au finish, c'est une œuvre monumentale qui est réalisée et qui draine des milliers de visiteurs venus de tous les coins de la planète chaque année. C'est ce qui fait aussi des pyramides de Gizeh un véritable gagne-pain pour beaucoup d'Egyptiens et même des étrangers. Du commerce d'œuvres d'art à l'offre de services, tous les moyens sont bons pour soutirer quelques espèces sonnantes et trébuchantes aux visiteurs. Vendeurs, interprètes, charretiers, tenants de chevaux ou de dromadaires, tous parlent le même langage. C'est aux visiteurs de connaître le prix de chaque marchandise et le tarif de chaque service pour ne pas de faire avoir. « Translation ! Translation !», chante comme une antienne un adulte qui nous pourchasse depuis que la dernière barrière de contrôle est franchie. Noureddine de son nom fréquente les pyramides depuis maintenant 5 ans et propose des services d'interprétariat moyennant quelques Livres égyptiennes même si son anglais et son français laissent à désirer. « Si vous me donnez 100 Livres, je suis à vous pour tout ce que vous voulez savoir sur les pyramides », demande-t-il. 50 Livres proposés, un terrain d'entente est trouvé.

Noureddine gagne sa vie dans ce lieu. « Il n'est pas aujourd'hui facile de trouver du travail en Egypte, c'est pourquoi je viens ici tous les matins pour espérer y gagner un peu d'argent. Il n'y a pas un prix fixe pour le service que nous proposons. Tout dépend de la capacité financière et de négociation du touriste, mais on réussit quand même à gagner quelque chose», explique-t-il en jetant le regard dans toutes les directions où il espère voir apparaitre un autre client, après nous avoir fait tourner pendant plus d'une heure. Ici, aucun service n'est gratuit, même se faire photographier avec son propre téléphone. « Photo ! Photo », s'écrit un autre jeune. « C'est à combien le service de photo », marchande-t-on. « Cinq livres seulement et tu auras de très belles photos», répond le jeune homme. Ils ont une technique de prise de vue dont ils détiennent seuls les secrets. Ils font en sorte que celui qui regarde la photo pense que tu as touché le sommet de la pyramide avec ton index.

Ceux qui ont les dromadaires et les chevaux ne sont en reste. Ils se frottent aussi les mains même si les touristes viennent de moins en moins. Monter un dromadaire pour prendre une photo coûte 25 Livres égyptiennes. Idem pour les chevaux. Mais malheur à ceux qui n'ont pas de guide ou qui ne se sont renseignés d'avance sur les tarifs, ils se font facilement avoir. Henry, un Français a vécu la mésaventure. « Ils m'ont fait payer 100 Livres pour moins de cinq minutes sur le dos du dromadaire. C'est maintenant que j'ai que j'ai appris que le tarif c'est au plus 25 Livres », regrette-t-il. Mais le coup est déjà parti. Eric Moualé, un confrère du Gabon a aussi été une proie facile pour les arnaqueurs. Comme qui dirait qu'au pied des pyramides, il faut aussi se renseigner avant de décaisser...

Balade sur le Nil : Quand la danse du ventre envoûte les croisières en bateau

En Egypte, les croisières en bateau sur le Nil constituent un instant magique pour les amoureux de la belle vie dans un pays où il y a beaucoup de restrictions. C'est une occasion unique de s'exploser. Voyage dans l'univers des danseuses du ventre, le temps d'une croisière nocturne.

Jupe en tissu lamé argent ouverte sur une cuisse, soutien-gorge avec armatures en dentelle mettant en exergue les formes généreuses de sa poitrine, regard perturbé par un trait de crayon khôl noir, cheveux ondulés tombant dans le dos, la jeune dame se faufile entre les tables du bateau-restaurant, hanches, bassin et poitrines remués au rythme de la musique orientale. Le tout sur un balancement incessant des bras. Les mouvements sont terriens, car les appuis se font à plat au sol sous les applaudissements d'un public surexcité par les gestes séduisants de la nymphe.

De temps en temps, elle choisit au hasard un partenaire pour danser avec pendant un moment avant de passer. Nous sommes dans l'univers des danseuses du ventre le temps d'une croisière sur le Nil. Après une semaine chargée, beaucoup de Cairotes et d'étrangers se donnent le luxe de se payer un diner à bord d'un bateau pour évacuer le stress et admirer les courbes envoutantes des danseuses du ventre. C'est l'autre facette de la République islamique d'Egypte. Ces croisières sont rythmées par des spectacles folkloriques à couper le souffle. La danse du ventre, de par son style érotique, est très prisée par les hommes à la recherche d'une sensualité forte. Il est d'ailleurs difficile de ne pas tomber sous le charme de ces belles dames aux formes très généreuses qui se déhanchent sur scène comme un roseau.

Mais pour ne pas rater ces balades sur le Nil, il faut être très ponctuel. A « Alsaraya », un bateau-restaurant, il y a deux départs chaque jour de croisière : un à 20 heures et un autre à 22 heures. « Il faut que les clients soient sur place avant l'heure du départ parce que le bateau n'attend personne. Il démarre sa croisière à l'heure indiquée », explique en anglais, Asma, une des serveuses. Selon elle, les danseuses du ventre sont mal vues par la société égyptienne mais elles continuent quand même à faire leur boulot même si c'est souvent en cachette.

Les clients semblent bien apprécier le spectacle. Aminou, un journaliste nigérian s'est même laissé emporter en esquissant quelques pas de danse en compagnie de la danseuse du ventre. « Je ne voulais pas danser mais comme la musique est satanique, je me suis laissé emporter. Ce spectacle m'a vraiment surpris parce que je ne croyais pas que ce genre de chose existait en Egypte », avance-t-il. Les croisières sur le Nil ne sont pas seulement des moments de distraction. Certains hommes d'affaires s'y donnent parfois rendez-vous pour discuter business. « Ce groupe de Chinois que vous apercevez au fond est constitué d'hommes d'affaires », nous apprend la serveuse. Mais avec l'apparition de la danseuse du ventre, ils se sont très vite rapprochés de la piste, comme quoi, ce spectacle ne laissent personne indifférent même les très sérieux Chinois...

Bibliothèque d'Alexandrie : « Deux millions de livres et la plus grande salle de lecture ouverte du monde »

A environ 180 km du Caire, sur la côte méditerranéenne, se trouve Alexandrie, la deuxième plus grande ville d'Egypte. Elle est connue pour ses sites et monuments historiques, son université mais surtout sa bibliothèque qui contient deux millions de livres et accueille la plus grande salle de lecture ouverte du monde.

Dimanche 11 décembre. L'affluence n'est pas très grande ce matin. Seulement un groupe d'élèves reconnaissables grâce à leurs tenues, quelques étudiants et autres visiteurs se sont mis en rang à la porte d'entrée de la bibliothèque d'Alexandrie. « C'est aujourd'hui le Mawlid. C'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de visiteurs. Mais d'habitude, c'est grouillant de monde », souligne Mme Abbas, un des encadreurs des stagiaires. Cette bibliothèque qui contient deux millions de livres accueille chaque année entre 100. 000 et 150. 000 visiteurs, selon Khanine, chargée des relations publiques. Revenant sur l'historique de ce temple du savoir, elle explique que l'idée de la construction de la bibliothèque, telle qu'elle est aujourd'hui, vient du Dr Mostafa El-Abbadi, ancien chef du département d'études gréco-romaines de la Faculté des Lettres de l'Université d'Alexandrie en 1972. Ainsi, en 1989, le gouvernement égyptien avec l'aide de l'Unesco, a lancé un concours international pour sélectionner le meilleur dessin architectural, compétition gagnée par un bureau norvégien. Toujours, selon Mme Khanine, la construction a pris six ans. Elle a débuté en 1995 et s'est terminée en 2000 et l'inauguration a eu lieu le 16 octobre 2002.

Le mur de la bibliothèque, selon le guide, est composé de 6000 blocs de granits portant 4200 lettres et alphabets de 120 000 langues vivantes et mortes. « Cela signifie que toutes les civilisations sont prises en compte dans la bibliothèque », relève Mme Khanine. Ce chef-d'œuvre architectural est composé de trois édifices : un bâtiment principal, un centre de conférence et un planétarium. Le bâtiment principal a la forme d'un disque solaire incomplet qui sort de la mer, représentée par un lac artificiel autour. Le centre de conférence est le plus ancien des trois bâtiments. Il a été inauguré en 1991. « C'est un mélange d'architecture moderne et ancienne. Ce bâtiment peut contenir 3500 personnes en même temps. Il accueille entre 600 et 700 événements par an », explique la chargée des relations publiques. Le planétarium, lui, représente la planète Terre. Au-dessus, se trouve le musée de l'histoire de la science qui montre l'évolution de la science depuis l'époque pharaonique. Depuis le triangle de Calimax, du nom d'un poète grec qui a classé les livres de l'ancienne bibliothèque, on peut voir toute la grande salle de lecture sans déranger les lecteurs. « Cette salle est considérée comme la plus grande salle de lecture ouverte du monde. Elle peut accueillir plus de 2000 lecteurs en même temps. Sur les étagères de la salle, nous avons 278. 000 livres en 80 langues différentes. Mais pour toute la bibliothèque, nous avons deux millions de livres pour une capacité cinq millions de livres », précise Mme Khanine.