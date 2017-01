Algérie: Intempéries - Plusieurs routes dans les wilayas du centre et de l'est coupées à la circulation

Alger — L'amoncellement de la neige a entraîné la coupure de plusieurs routes dans les wilayas du centre et de l'est du pays, tandis que la situation s'est améliorée sur les routes traversant les wilayas de Skikda, Annaba, Guelma, Mila et Béjaïa, a indiqué mardi le Commandement de la Gendarmerie nationale.

La RN 37 reliant les communes de Chéréa et Blida au niveau de la borne kilométrique n°16 et les RN 105 et 77 dans leurs tronçons traversant la région de Djimla dans la wilaya de Jijel, ont été coupées à la circulation, selon Les services de la Gendarmerie nationale.

Dans la wilaya de Tizi Ouzou, la circulation a été coupée en raison des intempéries, notamment au niveau de la RN 33 reliant les wilayas de Tizi-Ouzou et de Bouira au lieu-dit Assoul, et la même situation a été enregistrée dans la wilaya de Bouira où la circulation a été coupée sur la RN 15 reliant ces deux wilayas au lieu-dit Col de Tirourda, la RN 33 reliant ces deux wilayas au niveau de Tikejda et la RN 62 reliant les communes de Sour El Ghozlane et Dechmia au lieu-dit Douar El Hammadia.

Dans la wilaya de Tébessa, la RN 83 reliant les wilayas de Tébessa et Khenchla dans son tronçon traversant la commune de El Eukla a été coupée, et dans la wilaya de Constantine, la voie d'évitement réservée aux poids lourds a été coupée au niveau de Djebel El Wahche relevant administrativement de la commune de Constantine ainsi que le chemin de wilaya n°4 dans son tronçon traversant la commune de Ain S'Mara.

Le même constat est fait dans la wilaya de Sétif au niveau de la RN 75, reliant les wilayas de Sétif et de Béjaïa, au niveau du tronçon traversant les communes de Tala Ivassen, Bouandas et la RN 9 reliant les mêmes wilayas au niveau du tronçon traversant la commune d'Amoucha.

A Bordj Bou Arreridj, la circulation a été coupée au niveau de la RN 76 au niveau du tronçon traversant la commune de Bordj Zemoura au lieu-dit d'El-Medafaa et Anseur Ouzlou, ainsi que la chemain de wilaya 44 sur le ronçon traversant la commune d'Ouled Dahmane, ajoute la même source.

Le Commandement de la Gendarmerie nationale affirme dans ce contexte que les efforts de ses unités se poursuivent pour le déblaiement de l'accumulation des neiges sur les routes afin de les rouvrir pour la circulation.

Par ailleurs, il a été décidé d'accélérer les choses à travers l'activation de plans élaborés pour pallier à tout imprévu suite aux conditions météorologiques que connaissent certaines régions du centre et de l'est du pays.

Dans ce cadre, les unités chargées de la sécurité routière relevant de la Gendarmerie nationale ont été déployées au niveau des routes affectées. Les patrouilles ont été intensifiées à travers tous les axes touchés par les chutes de neige avec la mise en place de points pour orienter les usagers de la route en coordination avec les services opérationnnels locaux pour sécuriser la circulation.