Algérie: El Oued - Mise en service d'un réseau de raccordement au gaz naturel de 1.188 foyers à El-Meghaier

El — Un réseau de raccordement au gaz naturel de 1.188 foyers dans la commune chef-lieu de wilaya déléguée d'El-Meghaier (165 km d'El-Oued) a été mis en service mardi par le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui.

Le projet, qui entre dans le cadre de la distribution publique du gaz naturel, englobe les quartiers "Es-Saâda" et "19 mars", au centre-ville d'El-Meghaier, et a nécessité un financement de 478,5 millions DA, selon des explications fournies à la délégation ministérielle.

En marge de cette mise en service, le ministre a présidé une cérémonie de signature d'une convention entre l'entreprise de distribution de l'électricité et du gaz (Sonelgaz) et les services de la wilaya d'El-Oued, pour le financement (48 millions DA) du projet de raccordement au réseau de gaz naturel de 1.100 foyers dans les communes de Sidi-Khellil et d'El-Meghaier, d'un linéaire de 30 km.

Il a ensuite procédé à une remise de matériels et engins au profit des communes de la wilaya déléguée d'El-Meghaier.

Auparavant, Noureddine Bedoui avait procédé à la pose de la première pierre d'un complexe touristique "La Rose d'Or", projeté par un privé dans la commune de Sidi-Amrane (daïra de Djamaâ) pour un coût de 466 millions DA.

Le projet offrira une capacité de 100 lits, disposera de 28 bungalows et devra générer une centaine d'emplois, selon sa fiche technique.

Sur site, un exposé a été présenté sur la situation des projets du secteur du tourisme à travers la wilaya d'El-Oued, au nombre de 15 projets, dont six devront être lancés "très prochainement", selon les explications fournies au ministre qui a également suivi un exposé sur les activités d'une entreprise privée opérant dans la région et spécialisée dans la briqueterie et la céramique.

Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales devra, au terme de sa visite de travail de deux jours dans la wilaya d'El-Oued, présider dans l'après-midi une séance de travail avec les cadres, élus et représentants de la société civile locaux.