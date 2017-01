Algérie: Accidents de la route - 7 personnes décédées et 5 autres blessées en une journée

Battu par le Sénégal dimanche dans le groupe B de la CAN 2017, la Tunisie prépare sa prochaine… Plus »

Par ailleurs, les services de la protection civile sont intervenus pour prodiguer les soins de première urgence à 27 personnes incommodées par le monoxyde de carbone CO, émanant des appareils de chauffage et chauffe-bains dans leurs habitations (10 personnes à la wilaya de Sétif, 4 personnes à la wilaya de Mila , 5 personnes à la wilaya Bordj Bou Arreridj , 4 personnes à la wilaya de Oum el Boughi , 4 personnes à la wilaya de Djelfa ).

Suite aux fortes précipitations météorologique, caractérisées par des chutes de pluies et de la neige sur les régions nord du pays, où le trafic routier reste "très difficile", au niveau des wilayas de Bouira ,Bejaia ,Tizi Ouzou, Constantine, Oum el Bouaghi , Mila , Jijel , Souk Ahras Skikda et Khenchela,

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d'Ain Defla, avec deux personnes décédées et une autre blessée, suite au renversement d'un véhicule léger survenu sur la RN 65, dans la commune de Bouabida, a précisé la même source.

