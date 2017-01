Algérie: Intempéries - Des instructions ont été données pour prendre en charge les sans-abris

Battu par le Sénégal dimanche dans le groupe B de la CAN 2017, la Tunisie prépare sa prochaine… Plus »

Dans une déclaration à la presse en marge d'une cérémonie organisée en l'honneur des lauréats du prix du 1 novembre 54 dans son édition de 2016, la ministre a affirmé que l'action sociale était de vigueur à longueur d'année notamment dans les wilaya des hauts plateaux et du sud. "Des comités de wilaya présidées par les walis y veillent mais avec les récentes intempéries des instructions sont données aux directeurs de l'action sociale à l'effet d'effecteur des déplacements quotidiens pour prendre en charge les sans-abri et les héberger au niveau des centres d'accueil", a-t-elle dit.

Alger — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme Mounia Meslem a indiqué que mardi à Alger que des instructions ont été données aux directeurs de l'action sociale au niveau social pour prendre en charge les sans-abris et les héberger dans des centres d'accueil.

