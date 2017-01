Gambie: La RADDHO exige de Jammeh "le respect de la souveraineté populaire"

Comment trouver une issue à la crise gambienne ? Le Togo et l'ensemble des pays de la Cédéao… Plus »

La RADDHO exhorte en outre l'Union africaine et les Nations unies "à ne ménager aucun effort pour trouver une solution pacifique à la crise postélectorale en Gambie et lance un appel aux populations sénégalaises , bissau-guinéennes et aux organisations de la société civile, afin qu'elles accueillent et assistent, dans la pure tradition africaine, les réfugiés et les personnes déplacées de Gambie", peut-on lire.

Aussi appelle-t-elle les autorités gouvernementales à "mettre un terme aux actes d'intimidation et aux arrestations arbitraires perpétrées par les forces de sécurité contre les journalistes et les membres de l'opposition".

Dans un communiqué transmis à l'APS, la RADDHO invite le président gambien sortant à se conformer, sur ce point en particulier, "à la Constitution gambienne et à la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance".

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.