Le ministre de la Santé, Dr Smaïla OUEDRAOGO a effectué du 09 au 13 janvier 2017, une visite officielle à Taipei dans la République de Chine-Taïwan.

Cette visite fait suite à une invitation officielle du gouvernement taïwanais dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays. Il était accompagné d'une délégation issue du ministère de la Santé.

La visite effectuée par le Ministre de la Santé à Taipei s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération qui existent entre le Burkina Faso et la République de Chine Taïwan.

Au cours de son séjour, le Ministre de la Santé, Dr Smaïla OUEDRAOGO, a eu des séances de travail et effectué des visites dans des centres de Santé intervenant déjà ou envisageant d'intervenir au Burkina Faso.

Etats des lieux de la coopération dans le domaine de la Santé et perspectives

La République de Chine-Taïwan appuie le ministère de la Santé sur le plan technique et financier. Il s'agit entre autres de l'appui au projet de construction et d'équipement de Centres de santé et de promotion sociale et de centres médicaux ( P/CSPS-CM); de l'envoi d'une mission médicale en appui à certains centres de Santé, de l'arrangement particulier de la subvention médicale, de l'assistance technique à la gestion du Centre Hospitalier Universitaire Blaise Compaoré, du projet d'amélioration de la santé maternelle et néonatale à travers le Fonds taïwanais au développement et à la coopération internationale et à la mise en place d'une unité d'hémodialyse au Centre Hospitalier Universitaire Blaise Compaoré.

Ainsi durant son séjour, le ministre de la Santé a pu s'entretenir avec les responsables de l'hôpital Chrétien Puli. Cet hôpital est chargé de l'appui au fonctionnement du Centre hospitalier universitaire Blaise Compaoré (CHUBC).

Il a également rencontré les dirigeants du Fond de coopération internationale de développement (ICDF). ICDF est une Institution de Taïwan qui accompagne les pays en voie de développement notamment le Burkina Faso. Au Burkina Faso, ICDF appuie le ministère de la Santé à travers l'envoi de mission médicale en soutien à certains centres de Santé.

A titre d'exemple, le centre hospitalier Régional de Koudougou dans la région du Centre-Ouest bénéficie en ce moment d'un appui de l'ICDF. En outre le ministre de la Santé, a visité l'hôpital Tri-service, un hôpital militaire, l'hôpital Tung's Taichung Metroharbor et National Health Insurance Admistration.

Health Insurance Admistration est la structure chargée de la mise en place de l'assurance maladie universelle dans la République de Chine-Taïwan. Il faut noter que L'assurance maladie couvre 99, 99% de la population de Chine-Taïwan.

Avec les responsables de ces structures, les échanges ont porté sur le partage du savoir en santé, l'expérience du développement et les valeurs acquises comme l'innovation et la qualité, l'expérience réussie et le modèle de mise en place l'assurance maladie universelle.

Le partage d'expériences, les discussions pour la bonne marche des relations dans le domaine de la santé les perspectives d'appuis et de relations au ministère de la Santé Burkinabè ont également alimenté les discussions.

Aussi, le ministre de la Santé a été reçu en audiences par des personnalités taiwanaises au cours desquelles, il a salué au nom du Président du Faso, Monsieur Roch Marc Christian Kaboré, les efforts consentis par la République de Chine Taïwan au profit du Burkina Faso.

Il a exprimé sa gratitude et sa reconnaissance aux autorités et au peuple taiwanais pour leur soutien considérable à l'édification du système de Santé du Burkina Faso.