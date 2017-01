Algérie: La neige paralyse la ville de Constantine

Constantine — La ville de Constantine a été mardi pratiquement paralysée par les précipitations de neige, une situation que la capitale de l'Est n'a pas connue depuis plus de cinq ans, ce qui a nécessité la mise sur pied d'une cellule de crise.

L'épaisseur de la poudreuse a ainsi atteint sur les hauteurs 25 centimètres et la température est descendue à moins zéro rendant les déplacements des personnes difficiles de même que le trafic automobile.

Au centre-ville, plusieurs engins ont été mobilisés pour enlever la neige à travers notamment les principales avenues dont Mohamed-Belouazded, Aouati Mostefa, Larbi Ben M'hidi, 19 juin et l'Indépendance et y épandre le sel de déneigement.

Les efforts déployés en coordination entre les services de la protection civile, des communes et des travaux publics ont permis la réouverture de plusieurs axes routiers notamment menant vers le pont Sidi M'cid conduisant vers le CHU (Centre hospitalo-universitaire) Ibn Badis.

Les écoles ont été fermées à travers l'ensemble des quartiers où les mouvements des personnes et véhicules restent très rares avec les intenses chutes de neige qui se poursuivent encore sur la ville et ses environs.

Une "paralysie quasi-totale" a été observée dans les cités situées sur les hauteurs de la ville de Sidi Youcef à Ziadia, Emir Abdelkader et Djebel El Ouahch avec une perturbation des transports en commun. Toutefois, le téléphérique qui a continué à fonctionner le plus normalement a sauvé la situation.

Le trafic aérien à l'aéroport international Mohamed Boudiaf demeure "momentanément interrompu" à cause de l'accumulation de la neige sur la piste d'atterrissage, a indiqué à l'APS l'hôtesse d'accueil de l'aéroport.

Selon la même, tous les vols domestiques et vers l'étranger de la compagnie Air Algérie vers Marseille et Lyon (France) ainsi qu'Alger et Adrar ont été annulés mardi de même que le vol de Tassili Airlines vers Hassi Messaoud (Ouargla). Tous les voyageurs bloqués à l'aéroport dont le nombre est actuellement de 28 ont été pris en charge, a ajouté la même source qui a souligné que deux vols d'Air Algérie en provenance de Djedda et Médine (Arabie Saoudite) ont été redirigés vers l'aéroport Rabah Bitat d'Annaba.

Deux vols de retours d'Alger d'Air Algérie et de Tassili Airlines ont été également annulés, selon la même source qui a relevé que rien n'a été encore décidé concernant les vols programmés en partance et en destination de l'aéroport Mohamed Boudiaf à partir de Hassi Messaoud, In Aménas, Hassi R'mel, Oran, Lyon et Paris.

De son côté, la direction de wilaya l'action sociale et de la solidarité poursuit avec le concours du mouvement associatif et du Croissant rouge algérien ses interventions menées dans le cadre du plan d'urgence adopté depuis l'annonce par l'office national de météorologie de son bulletin sur ses intempéries, a assuré Ferhat Doubali, chef du service mobile d'assistance sociale d'urgence de la wilaya de Constantine.

Le même cadre a souligné que ces interventions ont porté sur l'évacuation de 9 personnes vers Diar Errahma et la distribution de 100 repas chauds, des couvertures, des denrées à des personnes sans-abris dont des réfugiés africains. Il a également affirmé que le stock de réserves est suffisant pour ces actions.

Le service a reçu sur sa ligne verte 1527 des appels relatifs aux besoins d'aides de familles des deux communes de Zighoud Youcef et Ibn Badis, a ajouté M. Doubali qui a assuré que ces familles seront prises en charge dès l'ouverture des routes.

De son côté, la société nationale de distribution des produits pétroliers, Naftal, a fait état de l'existence d'un stock suffisant en bouteilles de gaz butane estimé à 24.000 unités à même de satisfaire à la demande même après la rupture des approvisionnements.

Des chutes de neiges abondantes bloquent plusieurs axes routiers

Des chutes de neiges abondantes continuent de perturber depuis lundi soir la circulation à Constantine, bloquant plusieurs axes routiers, a-t-on appris mardi auprès des services de la Gendarmerie nationale.

Le trafic routier était en milieu de journée encore difficile sur toutes les voies de communication de la wilaya, a précisé la même source soulignant que le contournement de Djebel El Ouahch donnant sur l'autoroute Est-ouest, et la route nationale RN20 reliant Constantine à Guelma étaient fermés à la circulation.

La RN03 entre Constantine et Skikda, la RN05 reliant la capitale de l'Est à Mila, la RN 27 vers Jijel et la RN79 entre Constantine et Batna sont difficilement praticables, selon les précisions fournies par la même source qui a indiqué que "toutes les unités de la Gendarmerie nationale sont mobilisées sur terrain pour "apporter toute l'aide possible aux usagers coincés sur les routes".

Les chemins de wilaya (CW) 04 entre Ain Smara et Ibn Ziad, le CW 08 entre Didouche-Mourad et Béni H'midène et le CW16 entre la commune de Benbadis et la localité de Béni Yaâgoub figurent parmi les accès de wilaya dont la circulation a été classée "à haut risque", a ajouté la même source.

La circulation était également perturbée et parfois même bloquée dans plusieurs artères de la ville de Constantine, ce qui a nécessité la mobilisation de chasse-neige pour libérer la voie et permettre aux citoyens de se déplacer, a-t-on constaté.

Onze (11) camions et cinq (05) ambulances de la protection civile effectuent des randonnées depuis le matin à travers tous les quartiers et les boulevards de la ville de Constantine pour intervenir en cas de nécessité, a-t-on indiqué.

Un point d'intervention a été dressé par les services de la protection civile sur la route menant vers le Centre hospitalo-universitaire CHU de Constantine pour venir en aide aux personnes nécessitant des évacuations médicales, a-t-on encore souligné de même source.

Les services de la protection civile sont intervenus mardi matin pour l'évacuation en urgence d'une dizaine de malades vers le CHU Benbadis qui étaient coincés sur la route.

Des chasse- neiges ont été également mobilisées à la ville Ali Mendjeli et dans la commune d'Ain Smara où la circulation était particulièrement difficile, ont indiqué les services de la protection civile.

Les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP) sont intervenus pour évacuer les amas de neige cumulés dans la région de Kef Lakhal sur les hauteurs de Constantine et permettre aux populations qui y résident de se déplacer, a-t-on indiqué.

Tous les moyens humains et logistiques ont été mobilisés par la wilaya de Constantine pour assurer la sécurité des citoyens en cette conjoncture particulière marquée par des chutes de neige assez importantes, jamais vu depuis plusieurs années, a-t-on indiqué.

Un plan d'urgence a été mis en place pour ouvrir les routes en usant de tous les équipements disponibles à la direction des Travaux publics et des communes, a-t-on indiqué auprès des services de la wilaya, précisant que ce plan d'urgence prévoit également des renforts et des mesures pour l'alimentation des habitants des régions enclavées en substances vitales (denrées alimentaires et gaz notamment).