Algérie: Béjaïa - Les chutes de neige affectent le réseau routier

Battu par le Sénégal dimanche dans le groupe B de la CAN 2017, la Tunisie prépare sa prochaine… Plus »

Cet épisode neigeux a par ailleurs influé sur le fonctionnement des établissements scolaires. Cinq lycées, trois CEM et une vingtaine d'école primaires au moins ont dû garder leur portail fermé à cause des intempéries, notamment dans les zones montagneuses (Kendira, BeniMaouche, et Darguina, entres-autres).

Sur la RN-12, entre El-kseur et Adekar, un SOS a été lancé par le président de l'APC d'Adekar pour venir en aide à des dizaines d'automobilistes restés piégés sur la route et qui ne pouvaient encore s'en dépêtrer.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.