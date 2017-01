Algérie: Vers la création d'un centre national de formation à distance des personnels des collectivités locales

Battu par le Sénégal dimanche dans le groupe B de la CAN 2017, la Tunisie prépare sa prochaine… Plus »

Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales poursuit sa visite de travail dans la wilaya d'El-Oued par l'inspection et la mise en service d'autres projets socioéconomiques.

Il a, à ce titre, appelé à ne plus exiger du citoyen de documents d'état-civil, et à lutter contre certains anciens réflexes d'agents de l'administration qui, en continuant d'exiger ces documents, entravent justement ces efforts de modernisation de l'administration impliquant différents secteur.

Sur un autre registre, le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales a indiqué que la prochaine étape après la création des wilayas déléguées sera d'examiner la question de l'extension des prérogatives des walis délégués, ainsi que la mise en place de nouveaux mécanismes de gestion de ces wilayas déléguées appelées plus tard à être élevées au rang de wilayas.

Ainsi, les travailleurs et fonctionnaires du secteur bénéficieront d'une formation continue et à long terme les habilitant à mener à bien leurs missions, a-t-il souligné.

Un centre national de formation à distance de la ressource humaine relevant des collectivités locales sera créé prochainement, dans le cadre de l'approche du secteur visant à se concentrer sur la formation dans le but d'améliorer les prestations assurées au citoyen, a indiqué le ministre lors de l'inauguration du siège de la wilaya déléguée d'El-Meghaier, au deuxième et dernier jour de sa visite dans la wilaya d'El-Oued.

