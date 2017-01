Algérie: Alger - 7 membres de la secte Ahmadiya arrêtés à Saoula

Battu par le Sénégal dimanche dans le groupe B de la CAN 2017, la Tunisie prépare sa prochaine… Plus »

"A l'issue de l'enquête, les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Boufarik pour atteinte à l'Islam, collecte de dons sans autorisation, détention de documents de propagande attentatoire à l'Islam, pratique de rites religieux dans des lieux inappropriés et atteinte à la personne du prophète Mohamed (QSSSL)".

"Cette opération a permis de repérer les lieux fréquentés par les adhérents à cette secte, avant de procéder après finalisation des procédures juridiques, à la perquisition de leurs domiciles et la saisie de matériel informatique et d'une quantité considérable de CD, d'ouvrages et de copies de communications de chefs de ladite secte, outre des ouvrages de propagande de l'Ahmadisme".

"Pris en filature, des individus suspects appartenant à la secte Ahmadiya et pratiquant des rites religieux dans des lieux inappropriés et accomplissant des rituels étranges à notre religion au niveau de la commune de Saoula à Alger, ont été arrêtés par les éléments de la section de recherches de la Gendarmerie nationale", ajoute la même source.

Cette opération, menée par la section de recherches de la Gendarmerie nationale de Bir Mourad Raïs, a permis "l'arrestation de sept individus et la saisie de matériels informatiques, de tracts et d'ouvrages glorifiant la secte Ahmadiya".

