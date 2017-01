Afrique: Africa CEO forum 2017 - Le Premier ministre éthiopien attendu

Monsieur Hailemariam Dessalegn, Premier ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, participera à la 5e édition du AFRICA CEO FORUM.

Deuxième plus grand marché d'Afrique, l'Éthiopie est l'une des économies les plus robustes et performantes du continent, présentant depuis dix ans une croissance à deux chiffres (10,8 % par an en moyenne depuis 2005). Ainsi, le Premier ministre éthiopien prendra part à l'AFRICA CEO FORUM 2017 en compagnie de plus de 1 000 décideurs économiques, africains et internationaux, dont 300 acteurs financiers de premier plan.

Toutefois, en compagnie d'une délégation de chefs d'entreprises éthiopiens, le Premier ministre présentera les principales orientations de sa politique économique, ainsi que plusieurs projets concrets d'investissements dans des secteurs à fort potentiel de croissance. Pour accélérer la transformation structurelle de son économie, le gouvernement éthiopien a en effet lancé de vastes programmes de développement dans les transports, les télécommunications, l'énergie ou encore l'industrie, notamment textile.

De même, le chef du gouvernement éthiopien participera également au "Head of State Panel", durant lequel il échangera avec les participants sur les perspectives économiques de son pays et le rôle du secteur privé dans cette dynamique.

Pour rappel, le président de la Côte d'Ivoire et son homologue du Ghana ont participé à ce panel exceptionnel, temps fort de l'AFRICA CEO FORUM, lors de l'édition 2016.