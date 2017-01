Sénégal: Proche-Orient - Dakar renouvelle son souhait de voir deux Etats cohabiter

Lors de la Conférence internationale de Paris sur le thème : "La Paix au Proche-Orient", le Ministre sénégalais des Affaires Etrangères, Mankeur Ndiaye, a réaffirmé le vœu et l'engagement sans faille du Sénégal et sa disponibilité à contribuer en faveur de la solution à deux Etats: la Palestine et Israël, vivant côte à côte en paix et en sécurité, dans des frontières sûres et internationalement reconnues et garanties, dans un Proche-Orient stable.

C'est pourquoi, informe-t-il, le Sénégal, qui préside le Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du Peuple palestinien, depuis sa création en 1975, lance un appel solennel aux Palestiniens et aux Israéliens, comme il l'avait fait lors de la 3e Conférence internationale d'information sur la question de Jérusalem, tenue les 03 et 04 mai 2016, à Dakar, pour qu'ils œuvrent résolument ensemble en faveur de la Paix. Ils sont, en dernier ressort, les seuls à pouvoir donner véritablement une chance à cette Paix tant souhaitée par leurs peuples et par le monde.

Dans cet esprit, poursuit-il, le Sénégal se félicite de l'initiative portant sur le paquet incitatif, assortie de groupes de travail notamment sur la consolidation institutionnelle en Palestine, le renforcement économique et le rôle de la société civile, avec comme objectif d'instaurer un climat de confiance réciproque et de rapprocher les deux parties.