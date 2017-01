Afrique: BAD - Wale Shonibare désigné Directeur des solutions financières, de la politique et de la régulation de l'énergie

Le Groupe de la Banque africaine de développement a annoncé la nomination de Wale Shonibare au poste de Directeur des solutions financières, de la politique et de la régulation de l'énergie, avec effet au 9 janvier 2017.

Wale Shonibar est de nationalité nigériane et il est titulaire d'un MBA de l'Imperial College de l'Université de Londres et d'une licence en génie civil de l'Université de Glasgow.

IL a, à son actif, plus de 25 ans d'expérience dans les marchés boursiers et obligataires, les fusions et acquisitions et le financement de projets en Asie, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Avant de créer Shonibare Consulting, il a été directeur général adjoint chargé de la banque d'affaires du groupe United Capital Plc (anciennement UBA Capital Plc) à Lagos, au Nigeria. Et il a déjà occupé des postes de direction de haut niveau, notamment directeur général chargé des infrastructures pour l'Afrique, le Moyen-Orient et les nouveaux marchés à Renaissance Capital à Dubaï, directeur chez KPMG à Dubaï et directeur associé de KPMG à Londres.

Wale a siégé au sein de plusieurs comités et conseils, dont la Commission boursière du Nigéria (SEC), le Comité sur l'élaboration du plan directeur décennal des marchés financiers et le Comité ministériel pour la création d'hôpitaux financés par le secteur privé au Nigeria.

L'expérience récente de Wale en Afrique a été la mobilisation de plus de 450 millions d'USD d'investissement dans des actifs de production d'électricité au Nigeria, plusieurs obligations souveraines et titres de sociétés, des financements de projet et des fusions et acquisitions dans divers secteurs, y compris la production et la distribution d'électricité, l'extraction pétrolière et gazière, l'exploitation du gaz naturel comprimé et du gaz naturel liquéfié, la construction d'usines de production d'engrais, le financement de projets hydroélectriques, de routes à péage, de chemins de fer légers et lourds, de ports, de projets immobiliers, d'infrastructures sanitaires, hôtelières et de zones économiques spécialisées.

Depuis 2009, les équipes dirigées par Wale ont réussi à mobiliser plus de 8 milliards d'USD en devises et monnaies locales pour le compte de gouvernements et d'entreprises en Afrique.