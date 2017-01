Sénégal: BAD - L'allemande Astrid Manroth nommée Directrice aux partenariats transformateurs pour l'énergie

La Banque africaine de développement vient de nommer Mme. Astrid Manroth Directrice aux partenariats transformateurs pour l'énergie, avec effet au 15 février 2017.

Astrid Manroth a, à son actif, plus de 20 années d'expérience dans les secteurs de la banque d'investissement et du financement du développement sur les marchés émergents, dont plus de dix en financement du développement dans plus de 20 pays africains, y compris le financement public, le financement privé et le financement mixte pour l'énergie et l'agriculture, ainsi que le développement du secteur financier. Elle possède une grande expérience du dialogue de haut niveau sur les politiques et a fait montre de capacités avérées en financement de projet avec des gouvernements, des banques multilatérales de développement, des institutions de financement du développement, des partenaires au développement bilatéraux, la société civile et le secteur privé, ainsi qu'en gestion d'équipes multinationales de programmation et de mise en œuvre.

Astrid est titulaire d'un MSC en économie politique européenne de la London School of Economics and Political Science (Londres, Royaume-Uni) et d'une maitrise de la KoblenzSchool of Corporate Management, Otto-Beisheim-GraduateSchool (Allemagne).

Toutefois, Astrid a débuté sa carrière à JP Morgan Securities Ltd., à Londres (Royaume-Uni), où elle a occupé différents postes, dont celui de Chef du Département de conseil en notation de crédit pour les marchés obligataires émergents, entre 1997 et 2003. Entre 2003 et août 2014, elle a occupé plusieurs postes à la Banque mondiale, dont le plus récent est celui de Conseiller Opérations pour l'ouverture et l'efficacité de l'aide, au sein du Département des politiques opérationnelles et services aux pays.