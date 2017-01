Burkina Faso: Danse contemporaine - Le 5e Fido placé sous le signe de la «paix»

Le procès mettant en cause des soldats de l'ex-Régiment de sécurité présidentielle… Plus »

Aussi, place sera faite à des cafés concerts après les spectacles avec une programmation d'artiste et groupes musicaux. En plus de ces activités, il est prévu celles en externe comme à la Maco, au grand marché « Rood woko » et dans certains établissements scolaires.

«C'est une édition dédicacée aux personnes qui ne sont pas là » a-t-elle ajouté. Selon elle, plus de 4 000 spectateurs sont attendus à l'Institut français de Ouagadougou, au CDC la Termitière et à l'Ecole de danse Irène Tassembédo (Edit) ainsi que dans plusieurs lieux de la ville.

Et pour la promotrice, Irène Tassembédo, la particularité de cette édition est de travailler de sorte que, ce que le Burkina a connu ne se reproduise plus.

La ville de Ouagadougou va vibrer au rythme de la danse contemporaine et traditionnelle à travers la 5ème édition du Festival international de danse de Ouagadougou (Fido) et ce, du 28 janvier au 4 février 2017. L'annonce a été faite aux hommes de média ce mardi 17 janvier 2017 à Ouagadougou.

Copyright © 2017 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.