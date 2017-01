Ethiopie: La FAO réclame une intervention immédiate pour aider les agriculteurs à affronter la sécheresse

Deuxième plus grand marché d'Afrique, l'Éthiopie est l'une des économies les plus robustes… Plus »

En plus de fournir des compléments alimentaires au bétail, en particulier le long des routes migratoires, des interventions ciblées de déstockage seront mises en œuvre afin de distribuer de la viande riche en protéines aux communautés pastorales vulnérables et de renforcer les prix du bétail sur les marchés locaux.

Protéger les dernières récoltes implique de répondre aux besoins indispensables au maintien des moyens d'existence des ménages fragilisés, qui ont perdu ou vendu leur bétail et autres actifs, et d'éviter ainsi d'ajouter des dettes supplémentaires aux familles tentant tant bien que mal de faire face aux répercussions négatives du phénomène climatique El Niño.

Il cible les éleveurs situés dans les régions du Sud où des pluies irrégulières et retardées ont contribué à limiter la disponibilité en pâturages et en eau.

Le programme de la FAO vise en particulier à soutenir la production agricole, à mettre en œuvre des interventions d'urgence et des activités de résilience dans le secteur de l'élevage, à soutenir les moyens d'existence dans les zones accueillant des réfugiés et à consolider la coordination, la collecte d'informations et les analyses.

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a lancé mardi un appel de fonds de 20 millions de dollars afin d'aider un million de ménages agricoles, pastoraux et agropastoraux éthiopiens en 2017 pour éviter que ces derniers soient confrontés à une situation d'insécurité alimentaire.

