Afrique: CAN 2017 - Egypte-Mali ou deux équipes en reconstruction !

La première journée des matchs de poule de la CAN 2017 s'achève aujourd'hui avec le deuxième match du groupe D et le retour de l'Egypte, nation la plus titrée de l'histoire de la compétition mais absente lors des trois dernières éditions. L'équipe des Pharaons, en pleine reconstruction, est aujourd'hui incarnée par Mohamed Salah (AS Rome) et les pensionnaires de Premier League que sont Mohamed Elneny (Arsenal), Ramadan Sobhi (Stoke) et Ahmed El Mohamady (Hull City).

Les Pharaons ont remporté sept Coupes d'Afrique des nations, un record, dont trois d'affilée en 2006, 2008 et 2010. Ils comptent dans leur rang le gardien Essam El-Hadary, vétéran de 44 ans, qui était déjà là lors de ces trois campagnes victorieuses. Le portier était même présent dès le titre de 1998.

Les Pharaons commencent par un match contre le Mali, une équipe qui « est en train de se restructurer » selon son sélectionneur, Alain Giresse. L'ancien coach du Sénégal a confirmé la blessure et l'indisponibilité du milieu Adama Traoré et du portier Soumaïla Diakité pour ce match contre l'Egypte. Mais il peut toujours compter sur les autres joueurs de son effectif notamment son capitaine Yacouba Sylla qui dit être prêt pour la bataille.

Match à suivre sous le coup de 19 heures GMT au stade de Port- Gentil.