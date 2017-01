Afrique: CAN 2017 - Ghana-Ouganda, comme on se retrouve !

La CAN 2017 se poursuit ce mardi avec l'entrée en lice du groupe D de la compétition. Les Blacks Stars du Ghana croiseront le fer avec les Cranes de l'Ouganda à partir de 16 heures. Le Ghana, qui reste sur une finale perdue à l'issue d'une séance de tirs au but épique contre la Côte d'Ivoire en 2015 (0-0, 9-8 aux t.a.b), attend son heure et un cinquième sacre continental après 1963, 1965, 1978 et 1982. Surtout que les « Blacks Stars » ont été la puissance montante du foot africain des années 2010, avec ce fameux quart de finale perdu aux tirs au but contre l'Uruguay, lors du Mondial en Afrique du Sud.

Depuis 2008, les Ghanéens se sont hissés à chaque fois jusqu'au dernier carré de la CAN. Cette année, ils démarrent en affrontant l'Ouganda, de retour dans la compétition après 39 ans d'absence. Le dernier match des Ougandais dans une CAN remonte en effet à l'édition 1978 avec une finale perdue (0-2). Ironie du sort, c'était contre le Ghana. Les Cranes de l'Ouganda, véritable groupe compact, retrouvent les Black Stars en match officiel de CAN après la rencontre disputée dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2018 où le Ghana a été tenu en échec chez lui. Autant dire que les Cranes n'ont rien à craindre.

Ghana vs Ouganda marque le premier match de la quatrième journée de la CAN 2017 qui a débuté depuis le Samedi 14 Janvier au Gabon.