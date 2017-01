Afrique: CAN 2017 - Vincent Aboubakar est de retour !

Les Lions indomptables vont affronter ce mercredi 18 janvier l'équipe surprise du groupe A de la CAN 2017, la Guinée-Bissau. Toutefois, pour battre les Bissau-Guinéens, il faudra être plus efficace devant le but comme l'avait souligné l'entraîneur des Camerounais, Hugo Broos, après la première rencontre : « Si on a les occasions mais qu'on ne les met pas au fond... Face à la Guinée-Bissau, on va essayer de concrétiser nos occasions et on gagnera ainsi notre rencontre ».

Bonne nouvelle, les Lions peuvent désormais compter sur leur buteur, Vincent Aboubakar. Suspendu lors du premier match, l'attaquant du Besiktas, en Turquie, sera disponible pour le match face aux Bissau-Guinéens. Un retour important dans le schéma de jeu de l'entraîneur Hugo Broos, mais également pour le moral de l'équipe.

Auteur de 14 buts en 50 sélections avec le Cameroun, le joueur du Besiktas fera du bien dans l'attaque camerounaise pour cette deuxième sortie dans la CAN 2017 .