Mali/Egypte: CAN 2017 / Alain Giresse - « Le leitmotiv c'est de faire un bon match »

En train d'exploser avec Guimaraes en Liga Nos (10 buts), Moussa Marega aura lui la lourde charge de porter une attaque qui se cherche un vrai 9 prolifique depuis longtemps. Dans un groupe D de la CAN 2017 également composé du Ghana et de l'Ouganda, deux clients, la défaite est déjà interdite !

« Le leitmotiv c'est de faire un bon match. Je ne vous dis pas comment. Je ne vais pas dévoiler comment on va opérer ce match là, mais fatalement c'est de faire un bon résultat dans ce premier match », a déclaré Alain Giresse avant de porter son jugement sur son adversaire: « l'équipe égyptienne est une équipe solide avec des joueurs de qualité, d'expérience. Des joueurs qui se connaissent beaucoup et qui évoluent pour beaucoup dans le même club ».

Le Mali et l'Égypte sont les dernières équipes à faire leur entrée dans cette CAN 2017. Jusqu'à présent, la compétition a réservé quelques surprises avec des équipes favorites mais mis en grande difficulté. Ce soir, c'est le Mali qui tentera de faire tomber des Pharaons revanchards qui font leur grand retour après 6 ans d'absence. Avec Mohamed Salah en leader d'attaque, ils semblent en mesure de poser de gros problèmes à leurs adversaires du soir. Les hommes d'Alain Giresse sont prévenus : il faudra être costaud et efficace devant.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.