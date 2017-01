Burkina Faso: Décès Joseph Ouédraogo de Gounghin - Le pasteur donne rendez-vous à ses brebis au ciel

Il a salué le parcours exemplaire du défunt et souhaité que les jeunes se lèvent pour la relève. Les fidèles sont unanimes à saluer l'œuvre du pasteur qui a bien tenu la bergerie et qui peut maintenant dire avec l'apôtre Paul dans 2 Timothée 4:7 "j'ai mené le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée".

Le président de la Fédération des églises et missions évangéliques, le pasteur Samuel Yaméogo, a, dans son sermon invité l'assistance à reconnaître son statut de voyageur et d'étranger sur cette terre avec pour point de mire le royaume des cieux.

Portée par de jeunes pasteurs et accompagnée par une foule composée essentiellement de fidèles chrétiens, la dépouille du défunt a été portée en terre dans la ferveur religieuse et au son des fanfares. C'était une reconnaissance de l'Eglise à celui qui a su celui en qui il a cru.

Sur le plan familial, il épousa Ruth Compaoré le 21 septembre 1948, Ruth Compaoré qui l'a devancé auprès du Seigneur en 2008. Ils ont eu 10 enfants, 4 filles et 6 garçons dont deux ont été rappelés à Dieu. Quant aux petits-enfants, ils sont au nombre de trente (30) et les arrière-petits-enfants, 23.

Pas plus tard que Noël dernier l'homme de Dieu, sous le poids de ses 105 ans et dans une voix à peine audible mais avec un cœur plein d'amour, a exhorté son assemblée à rester unie, à travailler sans relâche dans le champ du Seigneur sachant que son œuvre ne sera pas vaine.

Fondateur du temple au sein du siège de l'Eglise des Assemblées de Dieu sis à Ouagadougou, qu'il a dirigé de 1982 à 2004, ce centenaire, au regard de l'immensité de son œuvre, pourrait dire comme l'apôtre Paul" j'ai mené le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi...".

