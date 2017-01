Burkina Faso: Procès ex-RSP - Dernières plaidoiries ce matin

Entamées avant-hier, les plaidoiries des avocats de la défense se sont poursuivies hier 17 janvier 2017 dans le cadre du procès Madi Ouédraogo et 28 autres. Au onzième jour d'audience, les conseils des accusés se sont évertués à plaider l'innocence de leurs clients et la clémence du tribunal à leur endroit. Retour sur cette vague de plaidoiries au prétoire militaire.

Dans la soirée d'avant-hier, lundi 16 janvier, trois avocats ont présenté leurs plaidoiries avant la conclusion de cette 10e journée d'audience.

Conseil du soldat de 1e classe Dramane Coulibaly, Me Orokia Ouattara, a estimé que l'enregistrement audio et la retranscription versés dans le dossier constituent une trop grosse irrégularité.

Selon elle l'élément sonore a été produit sans la sanction d'un juge d'instruction et à l'insu des accusés. Dès les premiers jours du procès, les avocats avaient demandé à Seydou Ouédraogo, président du tribunal de retirer cette pièce peu fiable et d'origine douteuse du dossier. Ce que le président du tribunal avait rejeté.

«Les enregistrements mis à l'épreuve, l'accusation s'est rabattue sur les procès-verbaux qu'aucun accusé ne reconnait. Elle s'est aussi rabattue sur la morale qui n'a pas sa place ici et ne peut remplacer les éléments de preuve», a martelé l'avocate.

Pour ce qui concerne l'accusation d'association de malfaiteurs, Me Ouattara a affirmé qu'aucun élément de preuve à ce sujet n'a pu être apporté au cours de l'instruction.

Informé de la réunion par le caporal Yemdaogo Bontogo, Dramane Coulibaly s'y était rendu par simple curiosité et aucune décision n'a été prise sur les lieux.

Si le tribunal venait à requalifier le chef d'accusation d'association de malfaiteurs en complot militaire, aucune preuve n'a été produite dans ce sens non plus selon le conseil. Pour elle, le fait d'avoir participé à une réunion et de n'avoir pas rendu compte à la hiérarchie ne constitue pas un complot.

«Mon client ne mérite pas les 10 ans d'emprisonnement requis par le commissaire du gouvernement, il mérite tout simplement d'être relaxé», a conclu Me Ouattara. Le soldat de 1e classe Dramane Coulibaly a demandé dans la foulée la clémence du tribunal.

Quel bénéfice le pays pourrait tirer en condamnant ce jeune... ?

« Objectivement et matériellement, il ne lui est rien reproché en dehors de son silence», a déclaré Me Hamidou Lamoussa Ouattara dès l'entame de sa plaidoirie.

En effet, commis pour la défense du caporal Yemdaogo Bontogo, l'avocat a essayé une fois de plus de démontrer l'innocence de son client.

Celui-ci a avoué depuis le début du procès avoir participé à une seule réunion, sur invitation du caporal Madi au sujet du matériel perdu lors de l'assaut donné sur le camp Naaba Kom II.

De là, Me Ouattara a estimé qu'il n'y a aucun élément sur lequel le parquet peut se baser pour engager la responsabilité de son client.

«D'ailleurs, quel bénéfice le pays pourrait tirer en condamnant ce jeune homme de 24 ans à une peine de 10 ans d'emprisonnement comme l'a requis le commissaire du gouvernement, Alioune Zanré ?».

Et d'ajouter que « Si d'aventure vous estimiez qu'il est coupable, nous vous prierions de bien vouloir penser au sursis car 10 ans pour une infraction comme celle-là, c'est beaucoup trop». C'est sans doute pourquoi l'inculpé, à l'image de certains de ses camarades, a demandé la clémence du tribunal.

« Ça aurait pu arriver à n'importe qui d'entre nous »

La parole a ensuite été donnée à Me Arnaud Sampébré, avocat du caporal Marius Yerbanga, poursuivi pour «association de malfaiteurs». «Le 19 décembre 2015, il avait rendez-vous avec sa copine. Etant voisin de quartier de Madi et ayant vu des mobylettes devant la porte de l'intéressé, il décide de s'arrêter.

Il entend alors quelques propos sur la libération des détenus de la MACA et trouve préférable de continuer sa route. Il ne sortait pas pour une réunion, il n'était au courant de rien, il y est allé de manière fortuite et nous le disons haut et fort, ça aurait pu arriver à n'importe qui d'entre nous», a relaté Me Sampébré.

Pour le conseil, le parquet ou le tribunal pourrait à la limite le punir pour faute disciplinaire parce qu'il n'a pas rendu compte à la hiérarchie comme on lui en a reproché. Mais en définitive, il a demandé au tribunal de bien vouloir relaxer le caporal Yerbanga ou de lui faire bénéficier d'une peine minimale.

«Il n'y a rien dans le dossier»

Les plaidoiries des avocats de la défense se sont poursuivies le mardi 17 janvier. L'audience a repris au environ de 8h30 avec Me Armand Kpoda, avocat de Fulgence Bassolé, soldat de 1e classe inculpé pour «association de malfaiteurs».

Dès le début de son exposé, Me Kpoda a d'abord tenu à exprimer sa surprise quant à la requalification des faits en «complot militaire».

Tout comme ses collègues l'ont relevé la veille, il a essayé de démontrer qu'aucune des deux infractions n'est constituée car pour pouvoir parler de complot, il aurait fallu qu'il y ait eu résolution d'agir ensemble, résolution concertée et arrêtée. « Ici, il n'y a rien», a-t-il déduit.

Pour lui, il n'y a que des personnes qui se sont retrouvées fortuitement dans un lieu et dont on suppose qu'ils comptaient adhérer à un projet criminel. S'adressant aux juges militaires, l'avocat leur a rappelé l'engagement pris le premier jour du procès, à savoir juger avec impartialité et fermeté.

«Je vous demande, au regard des éléments, d'acquitter mon client. Et si d'aventure vous veniez à lui reconnaitre une quelconque culpabilité, souvenez-vous de son statut. Il est père de deux enfants et il a rendu des services à la nation ».

« Je ne voudrais pas être à votre place »

Me Bali Bazemo est l'avocat commis au soldat de 2e classe Gislain Thierry Kaboré. Il défend par ailleurs le sergent Stanislas Silver Poda, tous deux poursuivis par «association de malfaiteurs. Il a débuté en s'attardant sur la situation non enviable dans laquelle s'est retrouvé le président du tribunal.

«Je ne voudrais pas être à votre place parce que la fonction de juger n'est pas facile. Vous allez devoir chercher l'équilibre entre les intérêts de la Nation et ceux des accusés. Mais je loue votre courage, votre patience et votre sens de l'écoute », a déclaré Me Bazemo. Il a parlé de poursuites sélectives dans ce procès.

Le ministère public a demandé pour chacun des deux clients de l'avocat, 10 ans de réclusion. Selon Me Bazemo une telle réquisition ne se justifie pas.

Son client Stanislas Silver Poda n'a jamais été condamné et a rendu service à la Nation L'avocat a noté que le délit doit être intentionnel et comporter une résolution d'agir, le passage des actes intellectuels aux actes matériels.

Ce qui n'a pas été le cas. L'éventualité d'une requalification des faits d'association de malfaiteurs en complot militaire serait regrettable selon Me Bazemo, car il n'y a complot que lorsque la décision d'agir est concertée et arrêtée.

« A la réunion, Poda n'y était pas, Thierry est allé en retard et a trouvé que les gens ne se sont pas entendus. La résolution d'agir n'existe nulle part », a signifié Me Bali Bazemo.

Il a demandé d'acquitter ses clients car la pièce I-150 qui est la retranscription de l'enregistrement audio ne concerne ni de loin ni de près ses clients. Poda dans son dernier mot a dit avoir rendu service à la Nation en participant à l'arrestation des éléments de Zida qui étaient sur le point de passer à l'action.

« Mon client n'a participé à aucune réunion chez Madi »

Me Stéphane Ouédraogo, avocat commis d'office pour la défense d'Ibrahim Sanou, a la conviction que son client n'est pas coupable des faits qui lui sont reprochés.

Il a noté que les éléments à charge développés contre son client par l'accusation relèvent des procès-verbaux de l'enquête préliminaire qui contiennent beaucoup de contradictions.

Selon Me Ouédraogo, le P.-V de son client à la gendarmerie est lapidaire et n'a pas été dressé dans le respect de la loi. Ce P.-V par conséquent ne peut être utilisé comme parole d'évangile car il y a des doutes sur les éléments.

«Mon client n'a participé à aucune réunion et n'avait pas été informé de l'objet de celles tenues chez Madi Ouédraogo».

Ce procès permet selon Me Ouédraogo de séparer le bon grain de l'ivraie, de différencier le bien et le mal, il permet de dire oui ou non si le caporal Ibrahim Sanou est coupable. L'accusé a demandé la clémence du tribunal.

« Le procès porte un défaut originel »

Me Bertin Kienou, commis d'office à la défense du soldat de 2e classe Loba Kondé. Il a affirmé que le doute doit profiter à l'accusé. Selon lui l'accusation n'a pas été en mesure d'établir sans aucun doute la culpabilité de son client.

Le procès porte le défaut d'authentification de la pièce maîtresse du dossier (enregistrement sonore). Loba Kondé n'a fait qu'accompagner son ami Eric Kini chez Madi mais n'a pas participé à la réunion. Cela ne suffit pas pour être inculpé du chef d'accusation d' «association de malfaiteurs».

Le seul reproche à Loba Kondé c'est d'avoir été informé de la réunion et de n'avoir pas rendu compte à la hiérarchie. «L'obligation de rendre compte est de l'ordre disciplinaire. Le silence ne vaut pas acceptation ou adhésion », a précisé l'avocat .

Il a noté au passage que son client avant son interpellation était un militaire exemplaire. «C'est un homme honnête à qui on peut donner du crédit. Notre armée a toujours besoin de lui et il est toujours prêt à servir. Je vous demande de lui donner un avenir », a signifié Me Kienou au tribunal.

«Je suis heureux parce que mon adversaire a jeté l'éponge»

Me Timothée K. Zongo est l'avocat du soldat de 2e classe Patrice Coulibaly qui est poursuivi pour «association de malfaiteurs» dans le cadre du procès Madi Ouédraogo et 28 autres.

Dès l'entame de sa plaidoirie, Me Zongo a signifié sa joie du fait que le commissaire du gouvernement, lui-même, dans ses réquisitions a demandé que Patrice Coulibaly soit acquitté.

Il a indiqué avoir lu et relu le dossier pour savoir ce qui était reproché à son client mais n'a rien vu des quatre ou cinq lectures qu'il a en fait.

«J'avais hâte de venir également au tribunal pour voir ce qu'on a contre mon client, mais il n'y a rien dans le dossier. Le parquet était mal à l'aise à l'audience mais je le félicite car courageusement il a pris ses responsabilités», a-t-il soutenu.

En évoquant l'article 222 du Code pénal burkinabè (voir encadré 1) relatif à l'association de malfaiteurs, il a estimé qu'aucun des trois éléments constitutifs de l'infraction n'est présent ; d'où qu'il y a lieu effectivement de relaxer son client qui a souffert un an en prison.

Par rapport à l'éventuelle requalification des charges, qui pourraient passer d' «association de malfaiteurs» au «complot militaire», Me Zongo a déclaré qu'à cette étape, la juridiction ne peut pas requalifier les faits.

Pour lui son client s'est défendu, de la mise en accusation à la chambre de contrôle en passant par le juge d'instruction, du chef d'accusation d'association de malfaiteurs. Une requalification où l'inculpé peut être condamné à vie selon ses propos ne peut se faire sans violer les droits de la défense.

En se fondant en outre sur une jurisprudence, il a estimé qu'une requalification suppose que les infractions soient de même niveau. «Acquitter mon client serait le réhabiliter, j'ai plaidé M. le président», a-t-il conclu.

« Nous aurions dû attaquer le caractère anticonstitutionnel de votre juridiction»

Après Me Zongo, c'est son collègue Me Christophe Birba qui est monté au créneau. Il est le conseil du sergent-chef Ali Sanou qui est aussi inculpé pour «association de malfaiteurs». Avant de se prononcer sur le fond de l'affaire, il a tenu à faire une mise au point.

«M. le commissaire du gouvernement a tenté de mettre la défense et le tribunal en conflit. Il a parlé d'une défense de rupture, ce n'est pas exact», a-t-il relevé. Pour lui, si la défense était dans cette posture, elle allait attaquer le caractère anticonstitutionnel de la juridiction.

A la lumière de l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme, qui dit en substance que les membres du tribunal militaire doivent avoir bénéficié d'une formation juridique suffisante, il s'est posé des questions sur ceux qu'il a en face de lui.

Relativement au plan de Zida, décliné par Madi Ouédraogo lors de sa comparution à la barre, il dit avoir été surpris de la réplique du ministère public ; lequel a parlé d'allégations mensongères et par ricochet traité la défense de menteuse.

Photos imprimées et morceaux choisis d'un élément vidéo à l'appui, il a montré que des autorités militaires étaient bel et bien au courant du plan de Yacouba Isaac Zida. Dans cet élément vidéo d'une heure et demie et daté du 7 juillet 2015, il ressort que l'ex-premier ministre a armé des jeunes soldats, loué des véhicules dans le cadre de cette opération.

En préférant s'exprimer sur le complot militaire, Me Birba a évoqué l'alinéa 2 de l'art.71 du Code de justice militaire burkinabè (voir encadré 1), pour dire que le tribunal ne peut pas s'autosaisir s'agissant de la requalification des charges.

De l'article 190 du même Code (voir encadré 1), il a argué qu'il faut la cumulation de cinq éléments avant que l'infraction ne soit constituée. Pour l'entente, il a estimé qu'il n'y en a même pas eu, il y a eu plutôt bagarre et brouhaha à la réunion du 19 décembre.

Pour le but de l'entente, le caporal Madi Ouédraogo a lui-même affirmé qu'on « laisse tomber, je ne voudrais pas que quelqu'un me manque de respect dans cet affaire». Son client Ali Sanou n'était pas aussi intéressé puisqu'il a dit qu'il n'avait pas de moyens pour rentrer au pays (il était en Côte d'Ivoire).

Il a estimé que s'il y a requalification, le parquet devrait plutôt parler de violation de consigne (voir encadré 1, Art. 231 Code de justice militaire) dont les peines d'emprisonnement vont de 2 mois à 2 ans.

«C'est parce que les peines ne satisfont pas le ministère public qu'il a glissé sur le complot militaire et le contexte du complot ne sied même pas», a-t-il déclaré.

Son client, a-t-il poursuivi est impliqué dans l'affaire Yimdi où il serait le cerveau de la bande, du coup d'Etat manqué mais il n'a rien à voir avec le procès du caporal Madi Ouédraogo et autres. Il a donc demandé au tribunal d'acquitter le sergent-chef Ali Sanou.

«Ne soyez pas comme Ponce Pilate»

Après une suspension d'une heure, l'audience a repris à 13h45 avec la plaidoirie de Me Odilon Abdou Gouba, conseil du soldat de 1ère classe Pascal Kientega. Selon l'avocat, ce procès ressemble par ses irrégularités au procès pour complot ayant abouti à l'exécution en 1989 du commandant Jean-Baptiste Lingani et du capitaine Henry Zongo. Mais contrairement en 1989, le procès des ex-RSP bénéficie d'une grande médiatisation et se déroule au vu et au su du peuple, a-t-il noté.

Et de soutenir que son client, «s'est retrouvé de manière fortuite à la réunion et a quittée une fois qu'a été évoqué le projet de libération des généraux ». Pour lui, « la seule résolution qu'ils ont prise, c'est de se séparer. Les faits ne sont donc pas constitués ». S'adressant enfin au président du tribunal et sur fond de référence biblique, il a ramené Seydou Ouédraogo à sa responsabilité qui est de trancher. « Ne soyez pas comme Ponce Pilate qui s'est lavé les mains et a permis la condamnation du Christ », a-t-il prié.

«Un couteau baïonnette n'est pas une arme à feu»

Sur l'infraction de détention illégale d'armes ou de minutions pour laquelle le caporal Alexis Mamboné est, entre autres faits poursuivi, Me Maria Kanyili a estimé que «le fait d'avoir retrouvé des minutions à son domicile ne le rend pas coupable». Son argumentaire est que «Les minutions appartiennent au caporal Clément Sama en mission au Mali. Ce dernier l'a d'ailleurs reconnu. Alexis Mamboné qui gardait ses effets (une valise et un buffet) ne savait pas ce qui s'y trouvait».

Preuve également de la bonne foi de son client, il a signalé et réintégré une kalachnikov et trois chargeurs appartenant à Clément Sama. Deux couteaux baïonnettes ont été également découverts au domicile de l'accusé. Mais pour son avocat «un couteau baïonnette n'est pas une arme à feu». Pour toutes ces raisons, elle a plaidé pour l'acquittement du caporal Alexis Mamboné au bénéfice du doute. Pour l'accusation d'association de malfaiteurs, elle a également demandé la relaxe de son client pour faits non constitués : «il a manifesté explicitement son opposition au projet en déclarant à Madi Ouédraogo que cela était suicidaire».

«L'accusation manque de cohérence»

360 minutions ont été retrouvées au domicile du caporal Sansan Dah. Mais pour Me Solange Zeba, le fait de détention illégale n'est pas constitué car son client a signalé ces minutions à son supérieur hiérarchique qui n'a pas pris toutes les diligences. En permission à Ouagadougou, «il n'a pas eu le temps de rendre compte à nouveau» avant son arrestation. Elle a demandé par conséquent l'acquittement de Sansan Dah.

Sur le fait d'association de malfaiteurs, Me Zeba a estimé que « l'accusation manque de cohérence». Elle a raconté, en effet, que «son client s'est rendu au domicile du caporal Madi Ouédraogo en compagnie d'Abou Ouattara qui lui avait demandé de l'accompagner. Ce dernier avait reçu un appel d'Ido Claude alors qu'il prenait un pot avec Sansan Dah». Me Solange Zeba a fait ainsi remarqué que ni Ido Claude, ni Abou Ouattara ne sont poursuivis alors que Sansan Dah l'est. Elle a demandé son acquittement pour infraction non constituée.

«Est-ce qu'on veut que nos militaires soient des délateurs ?»

Plaidant pour le caporal Bapandi Ouoba, Me Ollo Hien Larousse a précisé que son client n'a jamais été dans la cour de Madi Ouédraogo.

«Madi l'a déposé devant sa porte et lui a dit d'attendre ; mais après avoir reçu un coup de fil de sa femme qui avait des problèmes de santé, car enceinte, Ouoba est retourné chez lui sans avoir su de quoi il était question à cette réunion».

L'avocat a indiqué que ni le parquet ni le tribunal n'ont demandé au caporal pourquoi il n'a pas rendu compte à sa hiérarchie. La raison c'est qu'il n'y avait pas matière à rendre compte puisqu'il n'a rien vu ni entendu chez Madi.

«Est-ce qu'on veut que nos militaires soient des délateurs ? Est-ce qu'on veut que nos militaires soient des mounafica ? Est-ce qu'on veut que dès qu'un soldat voit deux militaires entrer dans une concession, qu'il court informer sa hiérarchie ? Non !»

Pour Me Hien, l'association n'est pas un simple rassemblement et la réunion n'est pas criminelle, c'est son but qui peut l'être.

Au sujet de la requalification, l'avocat a avoué que cela pose problème et est même une atteinte aux droits de l'Homme. Il s'en est justifié ainsi : «il fallait rouvrir les débats pour que mon client s'explique sur le complot. Moi avocat, je ne remplace pas mon client, ce n'est pas à moi de me prononcer sur le complot mais mon client».

Demandant la clémence du tribunal pour son client, l'avocat a déclaré que «le caporal Ouoba, n'a que 25 ans, il est à la fleur de l'âge, son avenir est devant et non derrière lui. Il est le soutien de sa famille».

«Je quitte ce procès avec beaucoup de doutes»

Contre le marabout de la bande, Cheick Alassane Ouédraogo dit Ladji, le commissaire du gouvernement avait requis 20 ans pour le complot militaire et 5 ans pour la détention d'armes et de munitions. Son avocat Abdoulaye Zagré s'est appesanti sur l'enregistrement sonore qui est la pièce maîtresse de ce dossier.

Mais il a regretté le fait que cet enregistrement mystérieux n'ait jamais été produit à la barre. «On peut cacher un élément de preuve à tout le monde sauf à la défense. On n'a jamais écouté ni vu cet enregistrement. On en a eu que la retranscription». L'avocat a donc plaidé pour que «cette pièce déloyale et illicitement obtenue» soit écartée du dossier.

A propos de l'infraction de détention d'armes et de munitions, Me Abdoulaye Zagré a déclaré qu'elle ne peut s'appliquer à son client qui n'a eu que la garde temporaire et éphémère de la chose (le sac contenant deux pistolets et des munitions) mais pas sa détention au sens juridique du terme.

«Si je rentre dans votre bureau monsieur le président et que je laisse mon portable pour aller aux toilettes, il n'y a pas de détention de mon portable de votre part ; car la détention est l'antichambre de la possession».

L'avocat a reconnu que son client a été effectivement voir le général Gilbert Diendéré mais c'était uniquement pour l'informer de sa volonté d'organiser des séances de prières (des doua) et d'intercession pour que «Dieu apaise la situation du général et lui demander de l'argent pour l'organisation de cette activité. Mon client n'a pas vu le général pour des attaques en préparation».

Avant de clore sa plaidoirie, l'avocat a exprimé son malaise car «je quitte ce procès avec beaucoup de doutes». Pour lui, si Cheick Alassane Ouédraogo dit Ladji est devant la justice aujourd'hui, «c'est à cause des problèmes de maraboutage. Il croyait avoir de l'argent après sa prestation mais il a trouvé autre chose... »

Interpellant enfin le tribunal, Me Zagré, a déclaré «monsieur le président, dans ce dossier, tout est fait de façon cavalière et on vous demande de condamner ces gens. Ne le faites pas».

«On en veut à mon client d'être à Ouangolo»

L'avocat du soldat de première classe Boureima Zouré, Me Hadou Banhoro a précisé que son client était en désertion en temps de paix en Côte d'Ivoire et dans ce cas de figure il n'a jamais été chez Madi Ouédraogo pour une réunion. De plus, aucun compte-rendu ne lui a jamais été fait.

C'est pourquoi dans cette affaire, l'avocat a fait remarquer qu'on n'en veut pas à mon client d'être à Abidjan ou Bouaké mais seulement d'être à Ouangolo, première grande ville après la frontière ivoirienne. Pourtant «mon client y était pour des raisons de famille, il voulait voir son enfant et y a fait venir son épouse. Le choix de Ouangolo s'est imposé à mon client car il n'avait pas les moyens pour faire venir sa famille à Abidjan».

Me Hadou Banhoro a donc demandé la relaxe de son client car aucune preuve n'a été apportée contre lui.

Ce matin le bal des plaidoiries se poursuit avec le doyen Me Michel Traoré, l'avocat du caporal Madi Ouédraogo.