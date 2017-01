Congo-Brazzaville: Handball - Jean Claude Ibovi s'imprègne du plan stratégique de développement de la discipline

Par ailleurs, Jean Claude Ibovi a attiré l'attention de ceux qui, selon lui, rament à contre-courant au moment où le bureau exécutif qu'il dirige se concentre à asseoir le handball congolais. Il souhaite que tous les acteurs de cette discipline puisse travailler ensemble pour relever les défis du handball moderne. « Nous devons conjuguer nos efforts pour honorer positivement la mémoire d'Edith Lucie Bongo Ondimba en 2018 », a déclaré le président de la Fecohand d'autant plus que la CAN seniors dames de l'année prochaine est dédiée à cette dernière. Il faut de la rigueur, de la discipline pour y parvenir, a rappelé Jean Claude Ibovi.

A en croire le président de la Fécohand, le bureau exécutif fera preuve de réactivité et d'obstination, pour prendre les mesures des enjeux, surmonter les échecs et rassembler les handballeurs congolais autour de ce projet. « J'en appelle à un grand réarmement de chacun de nous face aux échéances qui nous attendent. Nous repenser l'avenir pour réorienter la voie à suivre ou pour définir les nouvelles ambitions », a-t-il dit, soulignant que chacun où il se trouve doit s'approprier le projet mis en place : sportifs, dirigeants, sponsors, gouvernants...

Jean Claude Ibovi voudrait redonner au handball congolais ses lettres de noblesse. Pour ce faire, il avait mis en place une commission chargée d'harmoniser le projet "Excellence et handball" après avoir exposé aux responsables de la Fédération internationale de handball sa vision pour l'olympiade 2017-2020. Le projet repose sur deux grands axes. Le premier est la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations seniors hommes dénommée Denis Sassou N'Guesso, en janvier 2018. Aussi, la Coupe d'Afrique des Nations seniors dames Edith Lucie Bongo Ondimba, en décembre de la même année à Brazzaville. Il y a, par ailleurs, la formation et la réforme des compétitions.

