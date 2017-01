Algérie: Axer sur la formation continue pour améliorer la compétitivité des entreprises économiques

Ouargla — L'importance de la formation continue pour améliorer la compétitivité des entreprises économiques a été soulignée, mardi à Ouargla, par une responsable centrale au ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels.

Intervenant lors d'une journée d'étude régionale sur "La formation continue", Akila Chergou a indiqué que les efforts du Gouvernement pour la promotion de l'investissement impliquent d'accorder une attention particulière à la formation et la valorisation de la ressource humaine.

La stratégie du secteur de la formation vise, parmi ses objectifs, le développement de la formation continue des travailleurs des entreprises économiques, en vue de parfaire leurs compétences et leur compétitivité, à la faveur d'un programme axé sur la formation de cadres spécialisés en formation continue et le renforcement des dispositifs de la formation continue, a-t-elle soutenu.

Retenu au titre de la stratégie nationale du secteur pour le renforcement des aptitudes des personnels et l'amélioration de la compétitivité des entreprises économiques, cette rencontre vise le perfectionnement des organismes employeurs, les entités économiques notamment, en matière d'investissement dans la ressource humaine, à travers la formation des personnels, la vulgarisation des mécanismes de la formation continue et l'enrichissement du cadre juridique et réglementaire de la formation, ont indiqué les organisateurs.

Il est attendu de cette rencontre l'adoption de recommandations, par les ateliers mis en place, devant servir de feuille de route pour l'adoption de nouvelles lois et l'amendement d'autres, afin de dynamiser le processus de formation continue au sein des institutions économiques, publiques et privées, ont-ils ajouté.

Des éclaircissements ont également été donnés sur les missions et ressources financières du Fonds national pour la promotion de l'apprentissage et la formation continue (FNAC), créé en vertu du décret exécutif de 2006 pour l'ouverture de structures régionales encadrées par des conseillers jouissant d'expériences en action de proximité pour divers objectifs, notamment l'accompagnement des entreprises dans le diagnostic et l'élaboration de plans de formation.

Cette rencontre, qui a regroupé des personnels de la formation professionnelle, des patrons d'entreprises et des investisseurs, a permis d'expliquer les missions dévolues à l'Office national de développement et de promotion de la formation continue (ONDPFC), qui met ses expériences et compétences à la disposition des entreprises économiques à même de leur permettre de résoudre leurs problèmes de production et de productivité.

En marge de cette journée, trois conventions de partenariat ont été signées entre le secteur de la formation professionnelle d'Ouargla et trois entreprises publiques pour le renforcement de la formation et de l'encadrement des apprentis et stagiaires du secteur, d'une part, et des personnels des entreprises signataires, d'autres parts.

Signées avec l'entreprise nationale de forage (ENAFOR), l'entreprise d'industrie chimique "Flash" d'Ouargla et une société de maintenance et des équipements électriques, ces conventions visent à doter les apprentis d'expériences requises pour satisfaire les besoins du marché du travail en main-d'œuvre qualifiée et l'ouverture d'ateliers de stage d'application au profit des stagiaires du secteur.

Elles permettront aussi d'assurer la formation continue aux personnels de ces entreprises pour améliorer leurs compétences et les mettre au diapason du développement que connaissent leurs activités, a expliqué le directeur de la formation et de l'enseignement professionnels de la wilaya d'Ouargla, Ali Houassi.

Cette rencontre régionale, de deux jours, qu'abrite l'Institut de la formation professionnelle "Salah Eddine El-Ayoubi" d'Ouargla, a regroupé des représentants des wilayas d'Adrar, Tamanrasset, Illizi, Ghardaïa, El-Oued et Ouargla.