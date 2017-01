Madagascar: Voies publiques - Les commerçants squatters foisonnent

Face à la multitude des marchands qui squattent les voies publiques et les trottoirs, le maire de la commune urbaine de Mahajanga en a interdit l'occupation dans toute la ville.

Depuis un certain temps, l'on assiste à une occupation illégale et sauvage des trottoirs par des commerçants ou gargotes, et des fripiers devant l'hôtel de ville. Or, c'est une zone administrative. Le pire est qu'un vendeur de friperies a aussi étalé son « petit magasin », tout près d'un marchand de brochettes, avec un hangar permanent en tôle.

De même, devant le bureau de la direction de la Logistique pétrolière et celle de la Jeunesse et des Sports dans le quartier de Manga, un gargotier a déjà installé un fastfood ambulant permanent pendant les heures de bureau. Mais ailleurs, tout est déjà aussi squatté et occupé par des commerçants.

La circulation des piétons est perturbée car ils ne peuvent le faire librement. Ils doivent descendre sur la chaussée au risque de se faire écraser par les voitures.

Ainsi, selon l'arrêté n°17-CUM/MGA/AG du 16 janvier 2017, désormais toute occupation et toute vente sont interdites sur tous les lieux et endroits publics à n'importe quelle heure et n'importe quel endroit de la ville. Les charriots des marchands de friperies et des gargotiers sont aussi concernés par cette mesure.

Les récalcitrants seront poursuivis et les agents de la Police municipale de la commune urbaine procéderont à la saisie des marchandises.

Il était temps de prendre des mesures face à la situation qui continue d'empirer à Mahajanga. Tous les allées et trottoirs des avenues sont squattés tant à Mahajanga-be que jusqu'à Tsaramandroso ou Amboavoalanana.