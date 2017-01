Sénégal: Un expert pointe le manque de "business model" pour les PME sénégalaises

Madame Traoré, fondatrice d'Africa DevNetWork et paneliste également, estime pour sa part que "le problème des PME découle plutôt d'un manque d'information, et c'est ce qui explique le manque de connaissances, de compétences".

Le directeur du mensuel en finance africaine "Financial Afrik", Adama Wade, présent à ce panel, a lui évoqué l'espérance de vie moyenne "très courte" des PME sénégalaises, un constat lié selon lui au manque de "structures solides pour les accompagner et surtout les difficultés d'accès au crédit bancaire"

