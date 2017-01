Sénégal: Le Directeur de l'éducation préscolaire (DEPS) en visite à Médina-Mary

"C'est le seul village du département où on investit le plus dans l'éducation" s'est-il réjoui, tout en rendant hommage aux partenaires de la localité en Suisse, à travers l'Association internationale pour Médina-Mary (AIMM), et en France, par le biais de l'association "Amitié Yvré-Afrique" (AMYA).

Selon le communiqué, ces doléances portent sur la construction d'un bloc d'hygiène, d'une clôture en mur, de salles de classes, d'un laboratoire, et d'un bloc administratif au CEM (Collège d'enseignement moyen), ainsi que d'un autre bloc administratif et la cantine scolaire à l'école élémentaire.

Le Directeur de l'éducation préscolaire s'est félicité de l'engagement des populations en faveur de l'éducation, et promis d'être leur "interprète" auprès du ministre de l'Education nationale, pour "l'amélioration des conditions d'études dans les écoles préscolaires, primaires et secondaires" de Médina-Mary, localité située dans une zone frontalière, avec la Gambie

