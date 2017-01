Madagascar: Pétanque / Bhoras Toamasina - Iltaf Fibasom et Hatim Mohsinaly sacrés champions

Désarroi et débandade à Antananarivo après l'annonce de l'éventuelle rupture totale… Plus »

Le tournoi de dimanche a été organisé à l'occasion du 106e anniversaire du Dr Sayedna Mohammad Bourhanudin Saheb et de Sa Sainteté Aqua Molla Sayedna Ali Qadar Muffadal Saifoudine Saheb (t.u.s.). Ils étaient 38 doublettes à se partager leurs joutes à cette compétition. « En tout cas la communauté bhoras de Toamasina a célébré avec faste l'anniversaire de leur pape et le tournoi n'a été qu'une manière de lui souhaiter un joyeux anniversaire » a expliqué l'organisateur. D'ailleurs, cette compétition est un tremplin pour la 9e édition du tournoi de l'Océan Indien durant le week-end pascal à Toliara.

Ils ont survolé le tournoi de pétanque Bhoras de Toamasina. Iltaf Fibasom et Hatim Mohsinaly ont remporté le titre dimanche en s'offrant Moise Azim et Anisse Anwaraly en finale sur un score de 13 à 3. Pourtant lors de cette finale, Moise et Anisse ont mené par 3 à 0 à la première mène. Iltaf Fibasom, le tireur d'élite a su ramener le score de 6 à 3 après avoir eu un beau carreau. Hatim Mossinaly, grâce à ses pointes extraordinaires, marque aussi trois autres points. L'équipe d'Iltaf Fibasom a pris le large et s'impose par 13 à 3. En demi-finale, Iltaf-Hatim a éliminé Goulamabasse Taibaly et Houssen au forceps par 13 à 12.

